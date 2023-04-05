6 русских девушек, покоривших сердца зарубежных знаменитостей

Романы русских девушек с зарубежными знаменитостями, иногда драматические и запоминающиеся, иногда — романтичные и с хеппи-эндом, всегда вызывают интерес. Мы собрали самые яркие звездные пары: вспоминаем, как начинались и чем заканчивались их истории любви.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Ирина Шейк — российская супермодель, «икона модной индустрии» по версии ресурса Models.com. Девушка из небольшого городка Челябинской области начала покорять европейские подиумы уже в 19 лет, в разные годы была лицом брендов Intimissimi, La Perla, Givenchy и Guess. Стала первой моделью из России, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue, а еще украшала обложки Vogue, Vanity Fair и Harper's Bazaar.

Фото Global Look Press

С голливудским актером Брэдли Купером модель познакомилась в 2015 году на светском мероприятии в Нью-Йорке. Пара держала отношения в секрете, но иногда их замечали вместе на вечеринках и в совместных поездках. Спустя два года у звездной четы родилась дочь Лея. Но семейное счастье длилось недолго: в 2019 появились слухи о разладе. Причина разрыва так и осталась тайной, но несмотря на расставание, Шейк и Купер по-прежнему делят родительские обязанности и радуют папарацци совместными прогулками по Нью-Йорку.

Валерия Кауфман и Джаред Лето

Валерия Кауфман — «лучшая российская модель» по версии журнала Glamour. Девушка начала карьеру в начале 2010-х: отправила портфолио в несколько модельных агентств Нью-Йорка, и уже вскоре участвовала в показе Тома Форда. После появления на обложке российского издания Vogue модель получила приглашения от Chanel, Dior и Valentino. В 2015 и 2016 годах Валерия приняла участие в показах Victoria's Secret Fashion Show.

Фото Global Look Press

С Джаредом Лето, оскароносным американским актером и фронтменом группы Thirty Seconds to Mars, Кауфман познакомилась в 2015 году. Музыкант известен многочисленными романами, но союз с русской красавицей стал одним из самых долговременных: пара встречалась почти 7 лет. Казалось, что Джаред наконец остепенился и даже познакомил избранницу с матерью. Но модель так и не стала миссис Лето, и в 2022-м пара рассталась.

Мария Шарапова и Адам Левин

Мария Шарапова родилась в Нягани, небольшом городе Тюменской области. Начала играть в теннис в возрасте четырех лет, а профессиональная карьера стартовала в 2001 году участием в турнирах из цикла ITF. За свою карьеру талантливая красавица выиграла пять титулов «Большого шлема».

Фото Global Look Press

В 2005 году Шарапова начала встречаться с Адамом Левином, солистом музыкальной группы Maroon 5. Пару часто видели вместе на мероприятиях, а в социальных сетях регулярно появлялись совместные фотографии. Но отношения звездной пары продлились недолго — любовная история закончилась скандалом, и уже через несколько месяцев оба завели новые романы.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Анна Курникова — теннисистка, участница Олимпиады в Атланте и первая ракетка мира в парном разряде. А еще — модель, «самая сексуальная женщина мира» по версии мужского журнала FHM и покорительница рейтингов самых красивых людей планеты.

Фото Global Look Press

Мимо такого коктейля не смог пройти испанский исполнитель Энрике Иглесиас. Пара знойной блондинки и секс-символа 2000-х — пример долгого и успешного союза без официального оформления отношений. Уже 20 лет они живут в гражданском браке, что не помешало рождению детей: в 2017 появились близнецы Николас и Люси, а спустя 3 года — дочь Мэри.

Анна Вьялицына и Леонардо Ди Каприо

Анна родилась в Нижнем Новгороде в простой семье. В детстве девочка занималась танцами, а когда ей исполнилось 15, она сдала экзамены экстерном и поехала в Санкт-Петербург, чтобы стать моделью. Высокий рост и правильные черты лица девушки привлекли внимание агентов компании IMG Models. Анне предложили работу в шоу MTV's Fashionably Loud Europe. Так началась успешная карьера будущей супермодели. Фото Анны украсили обложки многих глянцевых журналов: девушка сотрудничала с мировыми модными брендами и демонстрировала на подиумах одежду популярных дизайнеров.

Фото Global Look Press

Роман Лео и Анны был стремительным. Впервые пара попала на камеры папарацци на пляже на Ибице в 2009 году. А затем влюбленные стали появляться вместе в ресторанах и клубах. По одной из версий, расставание произошло по инициативе супермодели. Голливудской звезде русская красавица предпочла горного инженера из Мехико.

Анастасия Макаренко и Микки Рурк

Анастасия Макаренко — модель и актриса, получившая известность в начале 2000-х годов. Она украшала страницы глянцевых журналов Maxim и FHM и сделала блестящую карьеру на подиумах.

В 2009 году Анастасия приехала в Лос-Анджелес на очередные съемки, где и встретила Микки Рурка. Легендарный актер, известный по ролям в фильмах «Рестлер» и «Город грехов», всегда славился интересом к славянским девушкам — не устоял и на этот раз. Пара часто посещала мероприятия и красные ковровые дорожки, их замечали вместе в кафе и за прогулками с собаками актера.

Фото Global Look Press

Несмотря на внушительную разницу в возрасте (34 года) и ветреный характер Рурка, их отношения продлились 6 лет — серьезный срок для голливудского небосклона. Но проверку на прочность временем союз не прошел, и в 2015-м пара рассталась.

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