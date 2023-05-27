5 самых скандальных пар Голливуда

Звездная жизнь наполнена скандалами под завязку. Кто-то их умело провоцирует, буквально для этого рожден. За кого-то этот вопрос решают пронырливые папарацци. Следующие парочки — идеальное сочетание для скандалов, слухов и сплетен.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Брошенная отцом (ушел из семьи) и отверженная матерью Анджелина Джоли с юных лет была в центре скандалов:

в 16 она переспала с ухажером матери, окончательно разрушив с ней отношения;

в конце 1990-х таблоиды пестрили заголовками об ее увлечении тяжелыми наркотиками;

первый брак с актером Джонни Ли Миллером удивил всех не столько самим фактом союза, сколько ее свадебным нарядом — черные латексные штаны и футболка, на которой кровью написано имя новоиспеченного супруга;

на этом «жажда крови» и эпатажа не закончилась — до того как «прославиться» своими татуировками, Джоли была замечена в селф-харме;

по молодости дважды актриса пыталась покончить с собой (второй — заказав себя киллеру, который ее и отговорил);

в браке с Билли Бобом Торнтоном носила кулон с его кровью, а он — с ее;

подарок Брэду Питту был не менее ценным (а может быть, более — это с какой стороны посмотреть) — остров в форме сердца на 50-летие актера.

Фото Global Look Press

Брэд Питт героем скандалов стал преимущественно как раз с момента романа с Джоли. Сначала разрыв с Дженнифер Энистон, затем статус самой красивой пары, семья и последующий развод. Все это в лучших традициях жизни Анджелины освещалось в таблоидах и было поводом для очередных слухов и сплетен.

Джонни Депп и Эмбер Херд

Для Джонни Деппа (кстати, друга Брэда Питта, с которым их чуть не разделил фильм «Турист», где играла Джоли) лихие 1990-е в компании модели Кейт Мосс по уровню скандальности оказались цветочками в сравнении с тем, что устроила ему Эмбер Херд. После 14 лет тихой семейной жизни с Ванессой Паради, в рамках которой актер избавился от особо вредных привычек и обзавелся двумя детьми, в его жизни начался новый этап.

Фото Global Look Press

Актер вновь стал персоной номер один для скандальных слухов. Отношения с Херд, после недолгого периода романтики во время промо-тура «Ромового дневника» и скоропостижного брака, низвергли «Капитана Джека Воробья» до изгоя приличного общества. Из-за обвинений в насилии над супругой с ним разорвали рекламные и киноконтракты ведущие бренды и студии (которые теперь об этом, конечно, жалеют и щедро раскаиваются). Ходят слухи, что Анджелина Джоли называла отношения Деппа с Херд «свидетельством кризиса среднего возраста» и предлагала ему озаботиться брачным контрактом со своей возлюбленной (как в воду глядела).

За судебными разбирательствами этой парочки следил весь мир. В этих отношениях Джонни Депп лишился уймы нервов, денег и даже кусочка пальца, а Эмбер Херд — возможности стать приличной девушкой и успешной актрисой (даже несмотря на попытку романа с Илоном Маском).

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Эта парочка точно заслужила звание скандальной. Спустя два десятка лет они наконец вместе и продолжают выгодно торговать своими отношениями на радость таблоидов. Когда у актеров возникла взаимная симпатия на съемках фильма «Джильи», Дженнифер Лопес была замужем (второй раз). И на вечеринке в честь своего 23-летия, в организации которой активное участие принимал Аффлек, девушка представила родным своего нового возлюбленного. Вскоре она подала на развод и спустя недолгое время обручилась с Беном, который преподнес ей кольцо с огромным розовым бриллиантом. Имена парочки не сходили с таблоидов. Преимущественно обсуждался тот факт, что их отношения начались, еще когда Лопес была замужем. С этого момента их скандалы только начались. Дальше муссировались темы:

измены Аффлека «по крайней мере с одной женщиной» в стриптиз-клубе;

затем провал их совместного фильма «Беннифер» — «Джильи»;

неслучившаяся свадьба на 400 человек в Санта-Барбаре;

расставание пары;

очередное замужество Дженнифер после разрыва с Аффлеком;

отношения Бена с другой Дженнифер — Гарнер, на которой он был не просто женат, но и стал трижды отцом;

Лопес за это время успела родить близнецов и развестись, завести череду романов и дождаться развода Аффлека с Гарнер.

Фото Global Look Press

Но тут случился роман Бена с партнершей по фильму «Глубокая вода» — Аной де Армас. Период локдауна они провели на Кубе, после чего подтвердили свои отношения. Дженнифер тоже не теряет времени — у нее дело идет к свадьбе с Алексом Родригесом, которая все время откладывается из-за пандемии и в итоге отменяется из-за измены неслучившегося мужа.

В апреле 2021 Лопес и Аффлек появляются на публике «как друзья», провоцируя массу слухов. Не будем тянуть, все и так знают, что было дальше: в апреле 2022-го пара официально становится мужем и женой. Кто знает, какие еще «заготовки» есть у этой парочки для будущих скандалов и сплетен? Тем не менее хочется пожелать им тихой и уютной семейной жизни.

Вуди Аллен и Сун-И Превин

Несмотря на то что эта пара уже больше двух десятков лет благополучно состоит в отношениях, они тоже не просто так попали в этот список. Дело в том, что когда-то Вуди Аллен встречался с актрисой Мией Фэрроу (между прочим, была замужем за Фрэнком Синатрой). Сун-И — ее приемная дочь. У актрисы на момент отношений с Вуди Алленом было еще двое приемных и трое родных детей.

Фото Global Look Press

Как-то Вуди Аллену не с кем было пойти на баскетбольную игру, и Миа предложила ему отправиться вместе с 13-летней Сун-И — это и стало первым шагом к бурному роману. В какой-то момент актриса обнаружила фото своей приемной дочери у своего ухажера. История закончилась не только большим скандалом, но и переросла во вполне серьезные отношения, несмотря на разницу в возрасте партнеров в 35 лет.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Разница в возрасте этой парочки немногим меньше — 30 лет. Венсан Кассель и Тина Кунаки были одной из самых обсуждаемых пар последних лет. Сначала всех обескуражило расставание Касселя и Моники Беллуччи в 2013 году, спустя 14 лет брака, который уверенно держался, несмотря на его похождения. Затем Венсан поразил всех «рыбкой», которую через пару лет поймал в свои сети на Ибице: начинающая темнокожая модель Тина Кунаки покорила бывалого ловеласа своей энергичностью и жизнелюбием. Ведь после расставания с Беллуччи он зарекался жениться. И, видимо, не зря...

Фото Global Look Press

Безумный шквал из романтических фотографий Венсана и Тины обрушился на Сеть и поглотил обложки журналов. Одни ими восхищались, другие не могли простить Касселю молодую пассию, которая младше Беллуччи на три десятка лет (если быть точнее — на 32 года). Но вскоре влюбленные поженились и в 2019-м даже стали родителями, чему одни все также продолжали умиляться, а другие исходили желчью. Но активная творческая жизнь, постоянные разъезды и съемки, из-за которых Кунаки большую часть времени проводила в Рио-де-Жанейро, а Кассель — во Франции, привела сначала к информации об измене модели, а затем и об их расставании. Комментариев никто до сих пор не дает, однако пара одновременно удалила в социальных сетях все совместные фото, тем самым спровоцировав в очередной раз массу слухов.

Зато его экс-супруга Моника Беллуччи, кажется, счастлива с большим другом Джонни Деппа 64-летним режиссером Тимом Бертоном. Как говорится, не было бы счастья.

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