5 стильных зарубежных спортсменов. Они всегда выглядят безупречно

Сегодня, 16:00
От дружбы моды и спорта, с каждым годом только набирающей популярность, выигрывают все. Обе индустрии завоевывают новые аудитории, а поклонники получают все больше любимых продуктов и любимых героев. Движущей силой модных домов становятся не только топ-модели, но и действующие спортсмены.
Мы выбрали шесть атлетов, которые продолжают свой путь к спортивным вершинам, но в этой гонке не забывают попадать в модные хроники и на обложки глянцевых журналов.
Вид спорта: футбол
Открывает список британский футболист, подписавший один из самых больших контрактов в истории футбольной моды — 1,6 млн евро заплатил модный дом Gucci за то, чтобы называть игрока «Манчестер Сити» своим бренд-амбассадором. Для тех, кто следил за карьерой Грилиша, не произошло ничего удивительного: Джек часто появлялся в вещах этого бренда, активно вел социальные сети, участвовал в модных фотосессиях и даже на поле выглядел безупречно.
Кроме Gucci британец сотрудничает с Puma. Эта сделка тоже побила все рекорды — в течение пяти лет игрок будет зарабатывать 10 миллионов фунтов стерлингов в год за игру в бутсах бренда. Больше получают только Месси, Роналду, Мбаппе и Неймар.
Вид спорта: Формула-1
Автогонщик покорил сердца миллионов не только рекордами на трассе, но и интересом к моде. Больше всего Хэмилтона и восхваляют, и порицают за его отношение к гендерным стереотипам — гонщик с легкостью сочетает брутальные элементы в гардеробе с кружевом и... юбками.
За открытость к экспериментам и ко всем, даже самым безумным трендам Льюиса любят модные бренды. У автогонщика уже есть контракты с Tommy Hilfiger, Puma и L'Oreal, а недавно он принял участие в рекламной кампании люксового бренда Valentino.
Вид спорта: баскетбол
Несмотря на то что в Национальной баскетбольной лиге каждый второй игрок — законодатель стиля и трендов, Рассел смог выделиться и несколько раз даже получить награду издания Sports Illustrated. Кроме этого, за плечами разыгрывающего полноценная книга о стиле и модных фишках, работа креативным директором джинсового бренда True Religion и собственная линия очков. Игрок часто посещает самые громкие модные показы и даже там не остается незамеченным.
Второе имя Расселла — эпатаж. Он сочетает яркие цвета с принтами, женскую одежду с мужской, запросто может появиться на конференции в перьях или дырявой футболке. Но что бы он ни надел, это всегда экстравагантно и ярко.
Вид спорта: ММА
Стиль Конора — важнейшая часть его имиджа. Такая же неотъемлемая как, к примеру, вызывающее поведение на пресс-конференциях. Самый узнаваемый предмет гардероба ирландца — классический деловой костюм. Здесь боец самовыражается как нельзя лучше — выбирает яркие цвета и динамичные сочетания, дополняет образ дорогими аксессуарами и всегда безупречно подгоняет костюм под свою актуальную форму. Однако надеть розовую шубу — тоже в стиле Макгрегора.
У бойца есть специальный человек, который помогает ему подбирать одежду, а в 2017 году в Сети появилась информация, что за год Макгрегор потратил на вещи около миллиона долларов.
Вид спорта: теннис
Вы подумаете, что здесь должен был быть Федерер или Надаль, но первый уже закончил карьеру, а второй больше погружен в спортивную составляющую и собственный бизнес.
Греческий теннисист редко попадает в списки самых стильных спортсменов, но нам это кажется несправедливым. Во-первых, грек частенько радует своих поклонников фотографиями со стильных фотосессий, на которых блистает в лаконичных образах. Во-вторых, молодой спортсмен уже получил большой контракт с Аdidas и активно промоутирует casual-направление бренда. В-третьих, Циципас обладает запоминающейся внешностью, которую умело подчеркивает: не состригает свои аутентичные рыжие кудри и почти всегда выбирает одежду спокойных тонов, что позволяет делать акцент именно на его природных данных.
Мы уверены, что помимо сотрудничества с Аdidas, Rexona и Red Bull, у греческого теннисиста впереди много модных контрактов.