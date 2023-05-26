5 стильных зарубежных спортсменов. Они всегда выглядят безупречно

От дружбы моды и спорта, с каждым годом только набирающей популярность, выигрывают все. Обе индустрии завоевывают новые аудитории, а поклонники получают все больше любимых продуктов и любимых героев. Движущей силой модных домов становятся не только топ-модели, но и действующие спортсмены.

Мы выбрали шесть атлетов, которые продолжают свой путь к спортивным вершинам, но в этой гонке не забывают попадать в модные хроники и на обложки глянцевых журналов.

Джек Грилиш

Фото Соцсети

Открывает список британский футболист, подписавший один из самых больших контрактов в истории футбольной моды — 1,6 млн евро заплатил модный дом Gucci за то, чтобы называть игрока «Манчестер Сити» своим бренд-амбассадором. Для тех, кто следил за карьерой Грилиша, не произошло ничего удивительного: Джек часто появлялся в вещах этого бренда, активно вел социальные сети, участвовал в модных фотосессиях и даже на поле выглядел безупречно.

Кроме Gucci британец сотрудничает с Puma. Эта сделка тоже побила все рекорды — в течение пяти лет игрок будет зарабатывать 10 миллионов фунтов стерлингов в год за игру в бутсах бренда. Больше получают только Месси, Роналду, Мбаппе и Неймар.

Льюис Хэмилтон

Фото Reuters

Автогонщик покорил сердца миллионов не только рекордами на трассе, но и интересом к моде. Больше всего Хэмилтона и восхваляют, и порицают за его отношение к гендерным стереотипам — гонщик с легкостью сочетает брутальные элементы в гардеробе с кружевом и... юбками.

За открытость к экспериментам и ко всем, даже самым безумным трендам Льюиса любят модные бренды. У автогонщика уже есть контракты с Tommy Hilfiger, Puma и L'Oreal, а недавно он принял участие в рекламной кампании люксового бренда Valentino.

Рассел Уэстбрук

Фото Global Look Press

Несмотря на то что в Национальной баскетбольной лиге каждый второй игрок — законодатель стиля и трендов, Рассел смог выделиться и несколько раз даже получить награду издания Sports Illustrated. Кроме этого, за плечами разыгрывающего полноценная книга о стиле и модных фишках, работа креативным директором джинсового бренда True Religion и собственная линия очков. Игрок часто посещает самые громкие модные показы и даже там не остается незамеченным.

Второе имя Расселла — эпатаж. Он сочетает яркие цвета с принтами, женскую одежду с мужской, запросто может появиться на конференции в перьях или дырявой футболке. Но что бы он ни надел, это всегда экстравагантно и ярко.

Конор Макгрегор

Фото Global Look Press

Стиль Конора — важнейшая часть его имиджа. Такая же неотъемлемая как, к примеру, вызывающее поведение на пресс-конференциях. Самый узнаваемый предмет гардероба ирландца — классический деловой костюм. Здесь боец самовыражается как нельзя лучше — выбирает яркие цвета и динамичные сочетания, дополняет образ дорогими аксессуарами и всегда безупречно подгоняет костюм под свою актуальную форму. Однако надеть розовую шубу — тоже в стиле Макгрегора.

У бойца есть специальный человек, который помогает ему подбирать одежду, а в 2017 году в Сети появилась информация, что за год Макгрегор потратил на вещи около миллиона долларов.

Стефанос Циципас

Фото Соцсети

Вы подумаете, что здесь должен был быть Федерер или Надаль, но первый уже закончил карьеру, а второй больше погружен в спортивную составляющую и собственный бизнес.

Греческий теннисист редко попадает в списки самых стильных спортсменов, но нам это кажется несправедливым. Во-первых, грек частенько радует своих поклонников фотографиями со стильных фотосессий, на которых блистает в лаконичных образах. Во-вторых, молодой спортсмен уже получил большой контракт с Аdidas и активно промоутирует casual-направление бренда. В-третьих, Циципас обладает запоминающейся внешностью, которую умело подчеркивает: не состригает свои аутентичные рыжие кудри и почти всегда выбирает одежду спокойных тонов, что позволяет делать акцент именно на его природных данных.

Мы уверены, что помимо сотрудничества с Аdidas, Rexona и Red Bull, у греческого теннисиста впереди много модных контрактов.