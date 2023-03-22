Как выглядит Николь Кидман в 55 лет? 3 секрета красоты и молодости актрисы

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Актриса, певица и продюсер Николь Кидман в 2023 году заняла 21-е место в рейтинге самых красивых женщин мира по версии журнала Elle. 55-летняя звезда может составить конкуренцию многим молодым актрисам и моделям. Мы спросили у тренера, косметолога и нутрициолога, в чем секрет Николь.
Актриса с детства занимается спортом: ее родители участвовали в полумарафонах и привлекали к своему хобби маленькую Николь. С возрастом она добавила в тренировочный процесс плавание и теннис.
Также Николь обожает йогу. Несмотря на то что йога часто используется для растяжки и расслабления, ею можно заниматься и для повышения тонуса мышц. Многие женщины считают, что именно йога помогает добиться идеального тела. Похоже, для Николь это работает.
Актрисе удается активно проводить время и вместе со своими четырьмя детьми: вместе они катаются на велосипедах, плавают и гуляют.
В интервью изданию Byrdie Николь Кидман призналась, что практически ежедневно пользуется солнцезащитным кремом. Актриса много времени проводит на солнце — тренируется на свежем воздухе, играет в теннис, бегает и плавает. Кидман говорит, что солнцезащитный крем — ее незаменимый помощник.
Использование крема с SPF защищает от образования свободных радикалов, которые разрушают клетки кожи. А если клетка разрушена, то снижается содержание коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты — основных структур, благодаря которым кожа хорошо увлажнена, упруга и не имеет морщин.Елена ВасильеваВрач-дерматолог, косметолог
Еще один секрет Николь — использование косметики с витамином С. Считается, что он участвует в восстановлении тканей и образовании коллагена.
Косметика с витамином С — мощный антиоксидант, который нейтрализует действие свободных радикалов, образующихся на коже в результате солнечного воздействия и при жизни в мегаполисе. Витамин С повышает иммунитет, осветляет кожу и благоприятно действует на сосудистую стенку, укрепляя и защищая ее.Елена ВасильеваВрач-дерматолог, косметолог
Все секреты ухода за собой Николь Кидман основываются на балансе, и питание не стало исключением. В разных интервью актриса не раз признавалась, что она не фанатка диет. Вместо этого Николь ест в меру.
Обычно, по словам звезды, она придерживается диеты «80 на 20». Это означает, что большая часть ее рациона — около 80% — состоит из здоровой пищи, включая свежие фрукты и овощи, белки и цельные злаки. Остальная часть рациона включает менее полезные продукты, такие как жареная пища, обработанные продукты, сахар и т. п.
В рекомендациях своим подопечным всегда придерживаюсь этого же принципа — 80 на 20. Это позволяет избежать срывов и расстройств пищевого поведения, которые могут появиться из-за строгих запретов.Лидия КвашнинаНутрициолог
Николь выросла в Австралии, актриса любит местную кухню. Она обожает барбекю и морепродукты, которые содержат белок, необходимый в любом возрасте для поддержания здоровья мышц, кожи, ногтей и волос.
Николь и ее муж Кит Урбан владеют фермой в Австралии. Поэтому у актрисы есть доступ к домашним молочным продуктам, фруктам и яйцам. На завтрак она может насладиться домашним джемом из своего фруктового сада на ломтике свежего хлеба.
Если качество молочных продуктов не вызывает сомнения, то их не стоит убирать из рациона. Стоит отдавать предпочтение ферментированным вариантам (йогурт, кефир, сыр), которые помогают держать под контролем работу кишечника.Лидия КвашнинаНутрициолог
Одно из любимых блюд Николь — салат из печеных овощей с хурмой и гранатом, заправленный соусом из оливкового масла и винного уксуса.
Чем старше вы становитесь, тем больше зелени, овощей и фруктов должно быть в рационе, чтобы поддерживать слаженную работу всех органов желудочно-кишечного тракта, получать необходимые витамины и минералы с пищей.
Кстати, хурма богата полезным для сердечно-сосудистой системы калием и витамином С, который является мощнейшим антиоксидантом.Лидия КвашнинаНутрициолог
Из секретов красоты Николь Кидман можно позаимствовать стремление жить в балансе. Актриса считает, что счастье не зависит от внешних обстоятельств, а находится внутри нас самих.
В одном из интервью она сказала: «Для меня счастье — это быть в мире с собой и окружающими, находить радость в простых вещах и внимательно относиться к другим людям. Я верю, что в конечном итоге наша жизнь измеряется не количеством накопленного богатства или славы, а количеством любви, которую мы дарим и получаем».
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