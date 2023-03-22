Как выглядит Николь Кидман в 55 лет? 3 секрета красоты и молодости актрисы

Актриса, певица и продюсер Николь Кидман в 2023 году заняла 21-е место в рейтинге самых красивых женщин мира по версии журнала Elle. 55-летняя звезда может составить конкуренцию многим молодым актрисам и моделям. Мы спросили у тренера, косметолога и нутрициолога, в чем секрет Николь.

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Косметология

Питание

Тренировки

Актриса с детства занимается спортом: ее родители участвовали в полумарафонах и привлекали к своему хобби маленькую Николь. С возрастом она добавила в тренировочный процесс плавание и теннис.

Также Николь обожает йогу. Несмотря на то что йога часто используется для растяжки и расслабления, ею можно заниматься и для повышения тонуса мышц. Многие женщины считают, что именно йога помогает добиться идеального тела. Похоже, для Николь это работает.

Фото Global Look Press

Актрисе удается активно проводить время и вместе со своими четырьмя детьми: вместе они катаются на велосипедах, плавают и гуляют.

Косметология

В интервью изданию Byrdie Николь Кидман призналась, что практически ежедневно пользуется солнцезащитным кремом. Актриса много времени проводит на солнце — тренируется на свежем воздухе, играет в теннис, бегает и плавает. Кидман говорит, что солнцезащитный крем — ее незаменимый помощник.

Фото Global Look Press

Еще один секрет Николь — использование косметики с витамином С. Считается, что он участвует в восстановлении тканей и образовании коллагена.

Питание

Все секреты ухода за собой Николь Кидман основываются на балансе, и питание не стало исключением. В разных интервью актриса не раз признавалась, что она не фанатка диет. Вместо этого Николь ест в меру.

Обычно, по словам звезды, она придерживается диеты «80 на 20». Это означает, что большая часть ее рациона — около 80% — состоит из здоровой пищи, включая свежие фрукты и овощи, белки и цельные злаки. Остальная часть рациона включает менее полезные продукты, такие как жареная пища, обработанные продукты, сахар и т. п.

Николь выросла в Австралии, актриса любит местную кухню. Она обожает барбекю и морепродукты, которые содержат белок, необходимый в любом возрасте для поддержания здоровья мышц, кожи, ногтей и волос.

Фото Global Look Press

Николь и ее муж Кит Урбан владеют фермой в Австралии. Поэтому у актрисы есть доступ к домашним молочным продуктам, фруктам и яйцам. На завтрак она может насладиться домашним джемом из своего фруктового сада на ломтике свежего хлеба.

Одно из любимых блюд Николь — салат из печеных овощей с хурмой и гранатом, заправленный соусом из оливкового масла и винного уксуса.

Из секретов красоты Николь Кидман можно позаимствовать стремление жить в балансе. Актриса считает, что счастье не зависит от внешних обстоятельств, а находится внутри нас самих.

В одном из интервью она сказала: «Для меня счастье — это быть в мире с собой и окружающими, находить радость в простых вещах и внимательно относиться к другим людям. Я верю, что в конечном итоге наша жизнь измеряется не количеством накопленного богатства или славы, а количеством любви, которую мы дарим и получаем».

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