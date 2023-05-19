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19 мая, 16:30

6 правил макияжа Мэрилин Монро. Это один из секретов ее привлекательности

Александра Толстых
Автор
Мария Крючина
Визажист
Проверка фактов
Проверка фактов

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Актриса, певица и модель Мэрилин Монро
Фото Global Look Press
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1 июня Норма Джин, известная большинству как Мэрилин Монро, отпраздновала бы свой 103-й день рождения. Судьба иконы была трагичной, но это не помешало ей остаться символом золотой эпохи Голливуда. Сегодня мы разберем макияж блондинки и попробуем его повторить.

  1. Подготовка кожи

Визажист Мэрилин Аллан Шнайдер уделял особое внимание подготовке к макияжу. Вместо праймера он использовал косметический вазелин, что придавало коже здоровое сияние и работало на Мэрилин в свете софитов. Сегодня выбор средств под макияж куда шире, чем в 40-50-е, поэтому выбор стоит сделать в пользу подходящего по типу кожи крема.

Сейчас использовать вазелин как подложку не стоит, так как он разъедает макияж. А вот использовать его в качестве увлажняющего и защитного бальзама для губ, или сделать макияж с влажным эффектом на веках будет уместно, если хочется приобщиться к бьюти-рутине Мэрилин.
Мария Крючина
Визажист

Также важно отметить, что у Мэрилин Монро была сухая кожа, и такой трюк подойдет далеко не всем: на жирной коже вазелин растекается, в очень сухую может быстро впитаться. После нанесения понаблюдайте за тоном — важно, чтобы вазелин его не разъел.

Актриса, певица и модель Мэрилин Монро
Фото Global Look Press

  1. Тон

Мэрилин Монро не любила сочетания платинового блонда и смуглой кожи, поэтому она старалась сохранять светлый оттенок круглый год и не загорала. Также она не удаляла пушковый волос на лице и была уверена, что он тоже придает коже более светлый оттенок.

Тональный крем у звезды был в оттенке Ivory (англ. «слоновая кость»), у многих производителей это самый светлый тон, который подходит только белоснежкам. Для того чтобы слегка выбелить лицо, можно использовать светлый консилер на Т-зону и под глазами после нанесения тона. Так кожа лица слегка подсвечивается, не отделяясь по цвету от шеи и тела.

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  1. Брови

Их прорисовывали «домиком» — угловатая и продолговатая форма помогала в создании фирменного взгляда звезды. Форма бровей — вещь очень индивидуальная. Чтобы приблизиться к образу блондинки, важно использовать оттенок, максимально приближенный к натуральному.

  1. Румяна

На белой коже румяна можно использовать и как скульптор, чем пользовались Монро и Аллан. На кончик носа они наносили оттенок пыльной розы, чтобы визуально укоротить его. Скулы также подчеркивали румянами, нанося их чуть ниже косточки.

Актриса, певица и модель Мэрилин Монро
Фото Global Look Press

  1. Глаза

Манящий взгляд Мэрилин — визитная карточка актрисы. Добивались его некоторыми хитростями.

На все подвижное веко Аллан наносил белые матовые тени, а на внутренний уголок — сияющие текстуры, визуально увеличивая глаз. Тени в оттенке, приближенном к цвету кожи, или румяна визажист использовал, чтобы выделить складку века с внешней стороны глаза.

На верхнем веке визажисты рисовали стрелку, продолжающую линию роста ресниц, добиваясь «лисьего» взгляда без пластики. Накладные ресницы приклеивались только на внешний уголок, для этого Аллан и Мэрилин разрезали их пополам. Сейчас для создания такого эффекта можно использовать пучки. Проработка нижнего века тоже была особенной: коричневым оттенком визажист рисовал стрелку, имитирующую тень от ресниц, получался «ласточкин хвост».

Актриса, певица и модель Мэрилин Монро
Фото Global Look Press

  1. Губы

До появления филлеров, чтобы увеличить губы, нужно было постараться. Вопреки популярному мнению, у актрисы не было от природы пухлых губ. Добиваться такого эффекта позволяли несколько оттенков помады, которые использовала артистка. Особое внимание уделялось контуру, его Аллан прорисовывал по анатомической линии, которая, как правило, выходит за пределы цветовой. Внешний контур губ и уголки прорисовывались шоколадным оттенком, ближе к центру использовался более светлый карандаш, «заполняли» губы красной помадой, нанося сверху немного вазелина, чтобы придать им блеск.

Сейчас можно обойтись двумя правильно подобранными продуктами: карандашом и лаком для губ.

Стоит подбирать более холодные оттенки красной помады, если вы «Белоснежка», а теплый — если ваша кожа более смуглая.
Мария Крючина
Визажист

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Красота
Мода
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