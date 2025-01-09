10 актрис — секс-символов российских сериалов нулевых

Кто в 2000-х годах не смотрел сериалы по телевизору? Благодаря успешности жанра многие актрисы смогли стать звездами: они покоряли сердца харизмой, талантом и обаянием. Собрали список достойных претенденток на звание секс-символа нулевых. Есть чем дополнить перечень? Делитесь в комментариях своими фаворитками.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк стала звездой, сыграв главную роль в культовом сериале «Моя прекрасная няня» (2004-2008). Ее героиня, добрая и искренняя Вика Прутковская, моментально завоевала любовь зрителей. Заворотнюк покоряла не только комедийным талантом, но и своим внешним образом: женственным и при этом простым. После сериала актриса снялась в ряде других проектов, продолжив успешную карьеру в кино и на телевидении. Заворотнюк стала символом легкости и утонченной красоты на российском экране, но в возрасте 53 лет скончалась от рака.

Фото Владимир Мышкин, Global Look Press

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович прославилась благодаря роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки» (2007-2013). Ее героиня — яркая, модная и кокетливая старшая сестра — кому-то казалась легкомысленной, но точно была роковой красавицей. Карпович выделялась не только своим талантом, но и привлекательной внешностью, став иконой стиля для молодежи тех лет. После завершения проекта она продолжила работать в театре и сниматься в кино, проявляя разносторонние таланты в профессии.

Фото Екатерина Цветкова, Russian Look, Global Look Press

Виктория Тарасова

Популярность к Виктории Тарасовой пришла после роли капитана полиции Ирины Зиминой в сериале «Глухарь» (2008-2011). Ее героиня — строгая, но невероятно обаятельная женщина — стала воплощением силы и женственности. Тарасова покорила зрителей ярким характером и убедительной игрой, создав образ, который надолго остается в памяти. Успех сериала принес ей признание и новые перспективы.

Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Ольга Дроздова

Ольга Дроздова блистала в сериале «Бандитский Петербург» (2000-2007), сыграв одну из самых ярких женских ролей в российском криминальном жанре. Ее героини были одновременно хрупкими и сильными, умеющими выживать в сложных обстоятельствах. Дроздова давно зарекомендовала себя как одна из ведущих актрис российского кино, а 2000-е годы стали пиком ее популярности благодаря сериалам, которые вывели женщину на новый карьерный уровень.

Фото Виктор Чернов, Russian Look, Global Look Press

Татьяна Арнтгольц

Татьяна Арнтгольц, начавшая карьеру в начале 2000-х, быстро завоевала признание публики. Среди ее выдающихся ролей — сериалы «Простые истины» (1999-2003) и «Талисман любви» (2005). Ее героини казались одновременно глубокими и простыми, близкими зрителям. Арнтгольц сочетала в себе простоту и аристократичность. Сегодня она продолжает активно работать на экранах страны.

Фото Екатерина Цветкова, Russian Look, Global Look Press

Екатерина Гусева

Екатерина Гусева получила статус одной из самых обаятельных актрис 2000-х благодаря роли Светланы в культовом сериале «Бригада» (2002). Ее героиня, мягкая, интеллигентная и утонченная жена Саши Белого, стала воплощением идеала женской красоты и семейного уюта. Этот образ сделал Гусеву звездой первой величины. После успеха «Бригады» актриса продолжила сниматься в кино и сериалах, а также активно выступала в театре.

Фото Геннадий Сергеев, Russian Look, Global Look Press

Нонна Гришаева

Нонна Гришаева приобрела популярность благодаря ролям в комедийных проектах. Ее естественное обаяние, яркая харизма и потрясающее чувство юмора возвели ее в статус всеобщей любимицы зрителей. Кроме того, Нонна работала на театральной сцене и проявила себя как талантливая пародистка в шоу «Большая разница». Ее экранные образы всегда были наполнены жизненной энергией и привлекали внимание.

Фото Кадр из фильма «Быстрее, чем кролики».

Анна Ковальчук

Анна Ковальчук стала лицом одного из самых долгоживущих российских сериалов — «Тайны следствия», начавшегося в 2000 году. Ее героиня, следователь Мария Швецова, воплощает в себе ум, профессионализм и внутреннюю силу. Зрители полюбили Анну за правдивую и выдающуюся игру, а ее привлекательная внешность добавила героине бонусных очков. Успех сериала превратил Ковальчук в одну из самых узнаваемых актрис на российском телевидении, а ее стиль стал эталоном для женщин того времени.

Фото Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Екатерина Климова

Екатерина Климова покорила зрителей своей игрой в исторических сериалах «Бедная Настя» (2003-2004) и «Московская сага» (2004). Утонченная и талантливая, умеющая передавать сложные эмоции, Климова также снималась в романтических и драматических проектах. Казалось, что ее талант универсален. Ее образы вдохновляли зрителей, а успех на экране укрепил за ней статус секс-символа.

Фото Герман Ровиннский, Russian Look, Global Look Press

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова стала известной после роли в сериале «Талисман любви» (2005), где ее героиня сочетала в себе нежность и внутреннюю силу. Эта роль принесла Ходченковой первую волну популярности, а внешняя элегантность и природная красота закрепили ее образ секс-символа. Светлана продолжила успешную карьеру как в российских, так и в международных проектах, став одной из немногих актрис из России, покоривших Голливуд.