Биография Селин Дион: песня для «Титаника» и редкая болезнь

История певицы, голос которой покорил весь мир.

Детство и юность Селин Дион

Селин Дион родилась 30 марта 1968 года в городе Шарлемань в Канаде. Девочка была самой младшей из 14 детей. Ее родители Адемар и Тереза Дион владели небольшим рестораном, а также выступали в группе Dion's family, в которую входили только члены семьи. Ее отец играл на аккордеоне, а мать — на скрипке.

Девочка росла в творческой обстановке, в доме всегда звучала музыка. Имя будущей певице дали в честь песни французского певца Юга Офре Celine. Петь Дион начала рано, будучи подростком выступала в семейном заведении, из-за чего не оставалось времени на учебу. Успеваемость в школе была очень низкой.

В 12 лет юная певица записала первую композицию на французском языке Ce n'etait qu'un reve («Это был всего лишь сон»). Этот трек услышал известный музыкальный менеджер Рене Анжелилу. Он поверил в талант девочки, заложил свой дом и принялся раскручивать артистку. В 14-летнем возрасте Селин пришлось бросить школу из-за переезда в Монреаль. Здесь с ней работали хореографы, учителя английского языка, визажисты и стоматологи. Ей пришлось поработать над внешностью: отрастить волосы, изменить прикус и научиться двигаться на сцене.

Успех не заставил себя ждать: в 16 лет певица выступила с хитами из дебютного альбома «Голос Господа» на Олимпийском стадионе в Монреале при 65 тысячах зрителей. Селин прославилась на всю страну.

Музыкальная карьера Селин Дион

Под руководством Рене Анжелилу к 18 годам Селин Дион в своем активе имела уже девять альбомов. Она побеждала на различных конкурсах. Среди них «Феликс», «Джуно» (канадский аналог «Грэмми»). В 1986-м начала сотрудничать с CBS Records Canada. В 1988 году молодую певицу отправили на песенный конкурс «Евровидение», где она представляла Швейцарию. Канадская артистка сенсационно победила с песней Ne Partez Pas Sans Moi («Не уходи без меня»). О ней узнал весь мир.

В начале своей карьеры она столкнулась с серьезными проблемами. Селин не ходила в музыкальную школу и не знала, как правильно управлять голосовыми связками, из-за чего потеряла голос. Чтобы исправить этот недуг, ей пришлось нанять известного преподавателя по вокалу Уильяма Райли. Именно он помог ей спасти карьеру.

В 1990 году она выпустила свой первый диск на английском языке Unison («Унисон»). В 1992-м канадская исполнительница исполнила в дуэте с Пибо Брайсоном заглавную композицию для диснеевского мультфильма «Красавица и Чудовище». Саундтрек получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму» и «Грэмми» в категории «Лучший дуэт». На пике популярности Дион отправилась в турне по США. В один миг она стала суперзвездой.

В 1996 году Селин Дион пригласили выступить на открытии Олимпийских игр в Атланте с композицией The Power of the Dream («Сила мечты»). В этом же году канадская артистка в третий раз в карьере выиграла премию World Music Awards как «Самая успешная певица года в мире». Также ее пластинку Falling into You («Падение в тебя») отметили премией «Грэмми». В 1997-м она презентовала диск Let's Talk About Love («Давайте поговорим о любви»), в него вошли дуэтные треки с Барброй Стрейзанд и Лучано Паваротти.

В 1998 году после выхода фильма «Титаник» ее имя вновь прозвучало на весь мир. Дион исполнила саундтрек к картине. Песня My Heart Will Go On («Мое сердце будет продолжать биться») возглавила хит-парады в 20 странах. Композиция стала ее визитной карточкой.

Другой узнаваемой песней в ее карьере является All by Myself («Совсем одна»). Трек написал и исполнил Эрик Кармен. Кстати, мелодию для куплетов автор позаимствовал у Adagio sostenuto Симфонии № 2 Сергея Рахманинова. Песня стала популярна на весь мир в исполнении Дион.

В 2018 году звезда записала композицию под названием Ashes («Пепел») для супергеройского фильма «Дэдпул 2» с Райаном Рейнольдсом в главной роли.

Личная жизнь Селин Дион

Когда певице исполнилось 19 лет, между ней и ее продюсером Рене Анжелилом начался роман. Их разница в возрасте — 26 лет. В 1991 году спустя три года отношений пара обручилась. Свадьбу сыграли в 1994-м в Монреале. А в 2000-м вновь повторили церемонию бракосочетания, но на этот раз в Лас-Вегасе. Селин Дион стала третьей женой музыкального менеджера.

В 2001 году с помощью ЭКО на свет появился их первенец Рене-Шарль. В 2010 году в семье родились близнецы Эдди и Нельсон. В 2013-м у мужа певицы случился рецидив рака, она бросила карьеру. Через три года после продолжительного лечения Анжелил умер. Больше Дион не выходила замуж.

Болезнь Селин Дион

В 2022 году Селин Дион прервала мировое турне по США, Великобритании и Канаде из-за проблем со здоровьем.

Певице диагностировали редкое неврологическое заболевание — синдром мышечной скованности с признаками аутоиммунной болезни. Расстройство вызывает прогрессирующую мышечную ригидность и спазмы мышц, что значительно снижает качество жизни. Певица испытывает трудности при ходьбе и в использовании голосовых связок.

В 2024 году исполнительница хита My Heart Will Go On в документальном фильме I am: Celine Dion («Я — Селин Дион») откровенно рассказала о своем недуге и поделилась кадрами приступов.

«У меня уже давно проблемы со здоровьем. Мне было очень трудно столкнуться с ними и рассказать обо всем, через что я прошла. Недавно у меня диагностировали очень редкое неврологическое расстройство, называемое синдромом мышечной скованности, которым страдает один человек на миллион. Хотя мы все еще изучаем это редкое заболевание, мы знаем, что именно оно является причиной моих спазмов. К сожалению, эти спазмы влияют на все аспекты моей повседневной жизни, иногда вызывая трудности при ходьбе и не позволяя мне использовать мои голосовые связки, чтобы петь так, как я привыкла», — рассказала певица.

Сейчас с известной певицей работают лучшие врачи.

10 лучших песен Селин Дион по версии Apple Music

My Heart Will Go On

The Power Of Love

All by Myself

I'm Alive

A New Day Has Come

Because You Loved Me

Just Walk Away

I Surrender

It's All Coming Back to Me Now

That's the Way It Is

