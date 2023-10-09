Сколько стоит одеваться как Марго Робби

Недавно в России отшумела премьера фильма «Барби», и все заговорили про Марго Робби. Сейчас даже появилось модное течение «Барбикор». Но фильмография Робби и без того объемная: она сыграла в фильмах «Фокус», «Тоня против всех», «Однажды в Голливуде», «Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц» и многих других.

Марго Элис Робби — австралийская актриса и продюсер. В столь молодые годы у нее уже: два «Оскара», пять «Золотых глобусов» и пять премий Британской киноакадемии. И она входит в список 100 наиболее влиятельных людей, по мнению Timе. Сейчас ее состояние насчитывает около 28 миллионов долларов.

Марго меняет роли как перчатки: от ранимой девушки до дерзкой подруги Джокера. А в такой смене ролей всегда будет много образов. От гламура до кэжуал-нарядов, от высоких каблуков до кроссовок и комфорта.

Для сегодняшнего обзора предлагаем остановиться на трех кэжуал-образах, так как это удобно и применимо на каждый день.

Начнем, пожалуй, со спортивного образа. Он идеально подходит для путешествий, прогулок с детьми или по делам.

Самый минималистичный образ на сегодня — короткое спортивное платье Zoe Karssen (14 000 руб.), сникерсы ZCO Montreal (40 000 руб.), рюкзак и очки Oliver Peoples (28 000 руб.). Образ не требует тщательной проработки прически и макияжа. Аккуратный пучок на затылке или хвост, ежедневный легкий макияж, и вы готовы к выходу.

Стоимость всего образа, без учета рюкзака, примерно 82 000 руб. Но можно выбрать и более бюджетный вариант.

В выборе длины и силуэтности платья для себя ориентируйтесь на свою фигуру. Некоторые могут носить короткие мини-варианты, а кому-то лучше подойдет миди, а иногда и макси. Учитывать нужно возраст, особенности фигуры, место или страну, куда вы одеваетесь, чтобы избежать конфуза.

Следующий — один из удобных и красивых образов для стрит-стайла. Он будет актуален еще и в теплую осень. Здесь можно заметить предпочтение Марго марки Bottega Veneta. Этот образ довольно сдержанный по цветам, но в нем есть яркий акцент в виде сумки, который привлекает на себя внимание.

На фото мы видим двубортный блэйзер из шерсти Bottega Veneta (428 000 руб.), топ Bottega Veneta (41 000 руб.), широкие джинсы (90 000 руб.), туфли Bottega Veneta (206 000 руб.), сумка Bottega Veneta (351 000 руб.). Как видно на примере, иногда очень лаконичные вещи этого бренда имеют высокий прайс, и так было всегда.

Стоимость всего образа примерно равна 1 116 000 руб.

Этот пример можно использовать как лайфхак. Если вам хочется выделить оригинальный или яркий предмет своего гардероба, то другие вещи в вашем образе должны быть сдержанными по цветам и крою. Таким образом, это будет солирующий предмет, и он будет смотреться еще акцентнее.

Завершающий образ, самый элегантный, будет почти полностью из масс-маркета.

Марго Робби в брючном костюме.

Жакет Mango ( 20 000 руб.), жилет Mango (8 000 руб.), брюки Mango(12 000 руб.), туфли Prada (107 000 руб.) и сумочка тоже Prada (280 000 руб.). Хотим обратить ваше внимание, что на последних двух образах совершенно лаконичный стиль прически и макияжа. Чистые распущенные волосы и нюдовый макияж.

Стоимость полного образа примерно 427 000 руб.

В этом модном сезоне брючный костюм с жилетом — тренд номер один. Здесь показан полный комплект и все сдержанно по деталям, туфли и сумка взяты от одного бренда. Женский костюм — комбинаторная вещь, разные его детали можно сочетать с другими вещами из гардероба и делать интересные акценты.