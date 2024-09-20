Биография Софи Лорен: участие в Олимпиаде, тюрьма и «Оскар»

История жизни главного секс-символа Италии.

Софи Лорен (настоящее имя — София Виллани Шиколоне).

Дата рождения: 20 сентября 1934 года.

Место рождения: Рим (Италия).

Место проживания: Женева (Швейцария).

Профессия: модель, актриса.

Семейное положение: брак с Карло Понти (1957-2007), сейчас вдова.

Детство и юность Софи Лорен

София Виллани Шиколоне (настоящее имя Софи Лорен) родилась 20 сентября 1934 года в столице Италии Риме. Будущая актриса росла в бедной семье. Ее мама Ромильда Виллани была простой провинциальной актрисой, а отец Риккардо Шиколоне — инженером. Ее родители не были официально расписаны, так как папа Лорен состоял в браке с другой женщиной.

Лорен и ее младшая сестра Мария Шиколоне детство провели у бабушки с дедушкой в небольшом городе Поццуоли, который расположен недалеко от Неаполя. Мать изредка навещала своих дочерей, а отец и вовсе не принимал никакого участия в их воспитании.

Софи вместе с сестрой, а иногда и матерью спали на одном матрасе, часто питались только хлебом. Из-за своей худобы Лорен в школе дразнили и называли «зубочисткой».

В 14-летнем возрасте Софи решила стать учительницей. Однако ее мать, видя природные данные дочери, захотела сделать из нее модель или актрису. Женщина регулярно рассылала фотографии девочки в модельные агентства. Благодаря этому уже в 14 Лорен начала участвовать в конкурсах красоты.

Софи Лорен в молодости. 1957 год. Фото Global Look Press

Карьера модели Софи Лорен

В 15 лет Софи Лорен стала второй на престижном конкурсе красоты «Королева моря». После этого она перебралась в Рим, где ее начали активно снимать глянцевые журналы. Тогда у яркой красотки появился первый псевдоним София Ладзаро.

В 1950 году на конкурсе красоты «Мисс Италия», который проходил в Риме, Софи стала победительницей в номинации «Мисс Элегантность».

Во время одного из конкурсов на стройную модель обратил внимание итальянский продюсер Карло Понти и пригласил ее в кино. Этот мужчина сыграл ключевую роль в жизни Лорен. Он не просто разглядел в модели актрису и придумал псевдоним, но и в дальнейшем стал ее мужем.

Несмотря на съемки в кино, Лорен не забросила модельную карьеру. Даже в 72 года, в 2007 году, она снялась обнаженной на страницах календаря «Пирелли».

В 2014 году ювелирная компания Damiani выпустила коллекцию драгоценных украшений Sophia Loren, а актриса долгое время была их лицом.

Итальянские дома моды всегда старались отметить красавицу Софи Лорен. Так, в 2015 году в Dolce&Gabbana выпустили губную помаду Sophia Loren № 1, которую назвали в честь актрисы, а в 2016-м Доменико Дольче и Стефано Габбана посвятили актрисе и Неаполю целую коллекцию одежды.

Фото Global Look Press

Карьера актрисы Софи Лорен

В первых эпизодических ролях начинающая актриса появлялась под именем София Ладзаро, лишь в начале 1950-х Карло Понти придумал ей псевдоним Софи Лорен.

Популярность к ней пришла после выхода на экраны фильмов «Аида» (1953) и «Золото Неаполя» (1954). Яркую актрису сразу приметили голливудские режиссеры, и с 1950-х годов она начала сниматься в США.

В 1957-м Лорен была задействована в картине «Гордость и страсть», где сыграла вместе с Кэри Грантом и Фрэнком Синатрой. В следующем году вышел фильм «Плавучий дом», где она снова появилась в кадре с Кэри Грантом. Актер был безумно влюблен в Софи и даже просил выйти за него замуж, но итальянка не отвечала ему взаимностью.

В период с 1957 по 1958 год Лорен также снялась в картинах «Мальчик на дельфине», «Любовь под вязами», «Черная орхидея», а после вернулась в Италию.

За роль в фильме «Чочара» (1960), где она снималась вместе с Жан-Полем Бельмондо, Лорен получила приз Каннского кинофестиваля и премию «Оскар». За работу в картине «Брак по-итальянски» (1964) ее отметили на Московском кинофестивале как лучшую исполнительницу главной женской роли. В этом фильме она впервые сыграла с Марчелло Мастроянни. Их дуэт стал одним из самых известных в истории мирового кинематографа. Они также снялись вместе в фильмах «Вчера, сегодня, завтра» (1963), «Подсолнухи» (1970), «Высокая мода» (1994) и других.

В 1980 году вышла в свет биография «Софи Лорен: Ее собственная история», где итальянка сыграла саму себя в зрелом возрасте и исполнила роль собственной мамы.

В 1991 году Софи Лорен удостоилась «Оскара» за вклад в мировой кинематограф.

С 2000-х актриса практически не снималась. В 2009-м Лорен сыграла в мюзикле «Девять». В 2020-м ей досталась главная роль в фильме «Вся жизнь впереди», режиссером которого выступил ее сын Эдоардо Понти.

Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. Фото Global Look Press

Общественная деятельность Софи Лорен

В 1990 годах Софи Лорен была послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Турине Софи Лорен несла олимпийский флаг.

В Торонто (Канада) в районе Этобико одна из улиц получила свое название в честь Софи Лорен.

Почему Софи Лорен попала в тюрьму

В 1982 году Софи Лорен была признана виновной в уклонении от уплаты налогов. Они вместе с супругом незаконно отмывали деньги.

Актриса провела 17 из 30 назначенных дней в итальянской тюрьме. Ее выпустили досрочно за прилежное поведение.

Даже после выхода на свободу разбирательства продолжались, но позже суд простил Софи Лорен и ее мужу финансовые ошибки.

Карло Понти и Софи Лорен. Фото Global Look Press

Личная жизнь Софи Лорен

Когда Софи Лорен было всего 16 лет, она встретила главного мужчину своей жизни. Им оказался продюсер Карло Понти, который и привел ее в мир кино. Мужчина был намного старше девушки. На момент их знакомства ему уже исполнилось 38. Кроме того, он состоял в браке. Несмотря на это, в 1957 году Лорен и Понти поженились в Мексике. Но из-за того, что Карло не расторгнул предыдущий брак по канонам католической церкви, Ватикан не признал их союз с Софи. Поэтому в 1963 году брак молодой актрисы и продюсера был аннулирован.

Понти пришлось стать гражданином Франции. Так в 1965-м французский суд расторг его предыдущий брак, и через год они с Лорен смогли официально расписаться.

Секс-символ Италии долгое время не могла родить ребенка. У нее было несколько выкидышей, а врачи уверяли, что актриса никогда не сможет стать матерью. Однако после длительного лечения в 34 года она родила сына Карло, а в 38 у нее появился второй мальчик — Эдоардо. При этом, чтобы выносить первого ребенка, Софи пришлось почти все девять месяцев пролежать в кровати и забросить работу. Первый ее сын стал дирижером, а второй — известным режиссером.

В 2007 году Карло Понти в возрасте 95 лет умер после продолжительной болезни легких. Вместе с ним актриса прожила счастливые 50 лет.

Софи Лорен с сыном Карло Понти младшим. Фото Global Look Press

Фильмография Софи Лорен

Самые известные картины с участием Софи Лорен:

«Волшебник поневоле» (1951)

«Аида» (1953)

«Золото Неаполя» (1954)

«Гордость и страсть» (1957)

«Черная орхидея» (1958)

«Чочара» (1960)

«Пять миль до полуночи» (1962)

«Вчера, сегодня, завтра» (1963)

«Брак по-итальянски» (1964)

«Падение Римской империи» (1964)

«Графиня из Гонконга» (1966)

«Подсолнухи» (1969)

«Жена священника» (1971)

«Перевал Кассандры» (1976)

«Смелость» (1986)

«Высокая мода» (1994)

«Солнце» (1997)

«Девять» (2009)

«Человеческий голос» (2013)

«Вся жизнь впереди» (2020)

Фото Global Look Press

Награды Софи Лорен

Софи Лорен была удостоена множества наград за свое актерское мастерство и общественную деятельность:

Серебряная премия Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль (1961)

Призы Венецианского кинофестиваля (1958, 1998, 2002)

Призы Московского кинофестиваля (1965, 1997)

Призы Берлинского кинофестиваля (1994)

Лауреат премии «Оскар» (1962, 1991)

Лауреат премии «Золотой глобус» (1964, 1965, 1969, 1971, 1977)

Лауреат премии BAFTA (1961)

Лауреат премии «Сезар» (1991)

Лауреат национальной премии имени Витторио Де Сики (2001)

Обладательница звезды на голливудской «Аллее славы» (1994, № 2000)

Кавалер французского ордена Почетного легиона (1991)

Кавалер Большого креста ордена за заслуги перед Итальянской Республикой (1996)

Обладательница специальных премий председателя Совета министров Италии (1998, 1999)

Почетный гражданин города Поццуоли (2005)

Возведена в достоинство Великого офицера сан-маринского ордена Святой Агаты (2012)

Звезда Софи Лорен в Голливуде. Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Софи Лорен

Согласно данным сайта Rich-list.ru, состояние итальянской актрисы оценивается в 150 миллионов долларов (примерно 13,6 миллиарда рублей).

Актриса занимает первое место в списке самых богатых актеров из Италии (вместе с Вероникой Ларио), также она располагается на 103-м месте в списке самых богатых людей из Италии и на 24-м месте в списке самых богатых актеров мира.

У актрисы имеется дорогостоящая коллекция произведений искусства, в которой представлены работы Пабло Пикассо, Огюста Ренуара, Сальвадора Дали и других.

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