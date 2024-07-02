Время над ними не властно: 7 российских спортсменок, которые выглядят младше своих лет

Спортсмены нередко поражают не только своими достижениями, но и внешним видом, который словно бросает вызов времени. Многие атлеты — живое доказательство того, что активный образ жизни может сохранять молодость и привлекательность на долгие годы. Их внешность вдохновляет поклонников по всему миру и служит примером того, что возраст — это всего лишь цифра. Рассказали, кто из российских спортсменок может похвастаться такой характеристикой.

Алена Алехина, 36 лет

Российской сноубордистке Алене Алехиной сейчас 36 лет, хотя те, кто впервые видит звезду, отмечают, что она выглядит гораздо моложе своих лет. Энергию и свежий внешний вид девушке удается сохранять, несмотря на все испытания в карьере. После серьезной травмы Алена сменила род деятельности, но продолжает оставаться в отличной физической форме.

Фото Личные соцсети Алены Алехиной

Анна Чакветадзе, 37 лет

Анна Чакветадзе, бывшая российская теннисистка, завершила профессиональную карьеру еще в 2013 году, но ее спортивная фигура порой заставляет поклонников в этом усомниться. В свои 37 лет она выглядит не старше, чем студентки последних курсов. Все это — благодаря сияющему лицу, стройной фигуре и занятием любимым делом. Сейчас Анна развивает собственную детскую школу тенниса.

Фото Личные соцсети Анны Чакветадзе

Дарья Клишина, 33 года

Дарья Клишина, российская прыгунья в длину, родилась 15 января 1991 года. В свои 33 года она продолжает активно заниматься спортом и поражает всех своей энергией и утонченностью. Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года и двукратная чемпионка Европы в помещении.

Фото Личные соцсети Дарьи Клишиной

Мария Ласицкене, 31 год

Мария Ласицкене, российская прыгунья в высоту, родилась 14 января 1993 года. К 31 году она успела завоевать титул трехкратной чемпионки мира и чемпионки Олимпийских игр 2020 года в Токио. Усердные тренировки помогают девушке не только получать новые награды и мировое признание, но и сохранять свежий внешний вид.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вероника Кудерметова, 27 лет

Вероника Кудерметова, российская теннисистка, родилась 24 апреля 1997 года. Сейчас спортсменка активно вкладывается в развитие карьеры, показывая отличные результаты в одиночных и парных разрядах. Многие поклонники отмечают, что девушка выглядит гораздо моложе своих 27 лет, что также выделяет ее среди соперниц.

Фото Личные соцсети Вероники Кудерметовой

Ирина Аввакумова, 32 года

Российская прыгунья на лыжах с трамплина родилась 14 сентября 1991 года. В свои 32 года Ирина — одна из ведущих атлеток в своем виде спорта. Она стала серебряным призером чемпионата мира 2019 года в смешанных командах. Также девушка — многократная чемпионка России.

Фото Личные соцсети Ирины Аввакумовой

Юлия Канакина, 28 лет

Звезда российского скелетона родилась 11 декабря 1995 года. В спорте она демонстрирует отличные результаты на международных соревнованиях: так, в 2020 году Юлия завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы. Фанаты этого вида спорта также отмечают, что среди соперников девушка выглядит очень молодо.

Фото Личные соцсети Юлии Канакиной

А какие еще спортсмены, как вам кажется, выглядят не на свой возраст? Расскажите в комментариях!