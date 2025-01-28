Супербоул-2025: дата и что известно о главном событии в американском спорте

Февраль — это особый месяц в мире американского спорта. В это время проходит уникальное событие, ставшее культурным феноменом, — Супербоул. Это финал Национальной футбольной лиги, который стоит наравне с финалом Чемпионата мира по футболу. Проходит событие в США каждый год. Помимо самого спортивного состязания, на мероприятии еще выступают звезды мирового уровня, а также традиционно показываются трейлеры главных фильмов и сериалов года.

Рассказываем, когда состоится Супербоул-2025 и кто будет хедлайнером мероприятия.

Где и когда состоится Супербоул-2025

Финал Супербоула-2025 состоится 9 февраля в 18:30 по местному времени. В Москве в это время уже будет 10 февраля, и стрелки часов покажут 2:30 ночи. Состоится матч в Новом Орлеане.

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На арене Caesars Superdome, которая вмещает до 83 000 зрителей, ожидается полный аншлаг. Самая низкая цена билетов на долгожданный матч — 6600 долларов, средняя стоимость проходки — 9500 долларов.

Кто сыграет на Супербоуле

В финале Супербоула-2025 встретятся «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглс». Они уже пересекались на поле в Супербоуле, который прошел в 2023 году в Аризоне. Тогда «Чифс» одержали верх с минимальным преимуществом, закончился матч со счетом 38-35. В том поединке титул самого ценного игрока был присужден квотербеку «Канзас-Сити» Патрику Махоумсу, который вновь выведет команду на финал сезона 9 февраля.

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Где посмотреть Супербоул

Официально для России не будет организовано эфиров. Ни один из российских спортивных вещателей не имеет прав на показ Супербоула-2025. Но в социальных сетях различные тематические сообщества могут организовать трансляцию решающего матча сезона НФЛ в прямом эфире.

Кто выступит на Супербоуле

В Супербоуле-2025 на сцену выйдет рэпер Кендрик Ламар. Он уже выступал на этом знаковом мероприятии в 2022 году вместе с такими легендами хип-хопа, как Dr. Dre, Снуп Догг, Эминем и Мэри Джей Блайдж. В этот раз он выступит один, однако вполне возможно, что зрителей порадует еще один специальный гость. Например, ходят слухи, что рэпер из Нового Орлеана Лил Уэйн может появиться на сцене вместе с Кендриком.

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Вероятно, что шоу будет наполнено знаковыми элементами, связанными с городом, где проходит Супербоул. Например, во время выступления Джастина Тимберлейка в Миннесоте была использована проекция музыканта Принса, который считается выдающимся уроженцем этого штата.