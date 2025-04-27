Светлана Ходченкова — актриса с уникальной судьбой. В раннем детстве она мечтала стать хирургом, а ее мать работала на нескольких работах, чтобы свести концы с концами. Но в будущем артистке удалось покорить большое отечественное кино и сняться в крупных зарубежных проектах с Хью Джекманом, Гари Олдманом и Томом Харди.
Как Ходченкова добилась таких высот — в материале.
Светлана родилась в небогатой семье 21 января 1983 года в Москве, а детство свое провела в подмосковном городке Железнодорожный. Родители девочки развелись почти сразу после ее появления на свет.
Когда отец семейства ушел, мать будущей актрисы подрабатывала уборщицей, дворником и маляром, чтобы прокормить себя и маленькую дочь. В совсем юном возрасте Светлана вместе с ней мыла подъезды, а в душе мечтала стать хирургом: записывала диагнозы и вела медицинские карты своих кукол, даже не задумываясь о съемках и сцене.
«Биологическому родителю я могу быть благодарна только за свое появление на свет. Мама воспитывала меня одна. Свекровь возненавидела ее еще до знакомства. Думаю, точно так же она относилась бы и к любой другой избраннице сына. Всю беременность мама только и слышала, что «ребенок не Витин», а нагулянный», — рассказывала артистка в одном из своих интервью.
Со своим отцом Виктором Ходченковым она не общается до сих пор. В 2017 году, когда Светлана уже надежно закрепилась в шоу-бизнесе, он публично заявлял, что дочь бросила его и не помогает ему. Отец актрисы не раз принимал участие в реалити-шоу, где жаловался на проблемы с жильем и деньгами, но дочь эти провокации игнорировала.
В 16 лет Светлана начала сотрудничать с модельным агентством. Красивая, длинноногая, улыбчивая, она сразу начала покорять подиумы. Ее отправляли работать во Францию и Японию, где она прожила полгода.
Получив свой первый гонорар, будущая актриса потратила его на телефон, который установила в доме, где жила вместе с мамой. В то время аппарат и его установка были для семьи непозволительной роскошью. Светлана рассказывала, что новая покупка настолько осчастливила их, что вместе с мамой они «чуть ли шнуры и кнопочки не целовали от радости».
Но карьерный путь модели у Ходченковой не был длинным. Она покинула бизнес, разочаровавшись в его нечестности, подлости и бесчеловечности. «Девушки не только красиво дефилируют по подиуму или позируют фотографам, но и сдаются «внаем» богатым дядям», — добавляла артистка в своих ранних интервью.
Окончив школу, Светлана поступила в экономический вуз, но после бросила его ради Театрального института имени Бориса Щукина, который окончила в 2005 году.
На первом курсе Ходченкова снялась в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину», который вышел в 2003 году. Это был дебютный проект актрисы. В нем она сыграла Веру — главную героиню, жену командира-красноармейца. На некоторых кадрах 20-летняя девушка появлялась с обнаженной грудью.
«Я взрослела и понимала, что некоторые табу вроде съемки в обнаженном виде — проблема, не стоящая серьезного обсуждения. Если это нужно для роли, я на экране разденусь. Это всего лишь вопрос зрелости актера и умения режиссера обосновать свою позицию», — так спустя несколько лет Светлана высказывалась об отношении к приобретенному профессиональному опыту.
Фигура Ходченковой начала резко меняться после съемок. Персонаж Светланы — девушка с пышными формами, а после проекта восходящая кинозвезда сильно похудела, за что Говорухин резко осудил ее. Режиссер считал, что постройневшая Ходченкова потеряла свою естественность и обаяние, назвал актрису «такой же, как все» и даже на время отказался снимать в кино. Новость о распаде их творческого союза тогда облетела всю киноиндустрию.
«Раньше я была худой, поэтому после того, как мой организм пришел в норму, быстро сбросила вес. Я не худела специально, как об этом писали СМИ. Мне было больно и обидно, что Станислав Сергеевич упрекал меня, будто бы я худею, следуя моде. Повторяю, что я не худела. Был гормональный сбой», — признавалась звезда «Экспресс Газете».
Ходченкова делилась, что Говорухин был достаточно жестким режиссером, который «любил и умел давить на актеров». Так, он настаивал, чтобы артистка сменила фамилию на «Есенина». «Не может, мол, быть у актрисы фамилии Ходченкова — язык сломаешь, да и никто не запомнит, где нужно ставить ударение», — объясняла Светлана.
Поклонники не раз приписывали коллегам по площадке романтические отношения, на что Светлана реагировала крайне болезненно. Актриса даже грозилась судиться с изданиями, которые распространяют слухи о любовных связях с Говорухиным.
Окончив Щуку, Ходченкова на время перестала сотрудничать с Говорухиным, которого считала «своим режиссером». Светлана начала сниматься в сериалах — «Талисман любви», «Риэлтор» и других, а в 2006-2010 годах сыграла в фильмах «Жена Сталина», «Нулевой километр», двух частях «Любви в большом городе» и других.
Ходченкова впервые появилась на голливудском экране в 2011 году в картине «Шпион, выйди вон!» вместе со знаменитыми Гэри Олдманом, Бенедиктом Камбербэтчем и Томом Харди. После она снималась в «Росомахе» с Хью Джекманом.
Светлана рассказывала, что у нее были мысли продолжить свой путь в зарубежном кино. Однако работать на неродном языке актрисе было трудно, а также, по ее словам, карьера в России складывалась слишком хорошо, чтобы в момент от нее отказаться:
«Я понимала, что не вижу у нас большого количества положительных примеров, которые меня могли бы воодушевить. К тому же я понимала, что в России у меня все достаточно хорошо складывается. Мне не хотелось размениваться этим», — объясняла девушка.
Позже Ходченкова продолжила работать в отечественном кино, а ее фильмография обросла сотнями новых фильмов, среди которых: «Служебный роман. Наше время», «Пять невест», «Краткий курс счастливой жизни», «Метод Лавровой», «Мамы», «Метро», «Мосгаз», «Чемпионы», «Куприн. Яма», «Любовь в большом городе — 3», «Воин», «Кровавая леди Батори», «Викинг», «Вы всем меня бесите», «Довлатов», «Домашний арест», «Северный ветер», «Казанова», «Скажи ей», «На острие», «Мерзлая земля» и другие.
Светлана признавалась, что многие пункты из ее фильмографии сегодня кажутся ей лишними: «Это в основном комедии, но мне после серьезных драматических ролей комедийный жанр казался спасением. Наделала ошибок, но теперь жалеть об этом уже поздно — в любом случае, это опыт».
Долгое время героини Ходченковой в кино были весьма однотипными: «Девушка из провинции, которая любит, ждет, надеется и верит». Позже этот образ сменился «отчаянной девушкой», но самой яркой своей ролью артистка называет современную версию Мымры в картине «Служебный роман. Наше время», где она исполнила роль Калугиной, когда-то сыгранной Алисой Фрейндлих.
42-летняя актриса была замужем один раз, детей у нее нет. В 2005 году они поженились с Владимиром Яглычем, однако спустя пять лет брак распался. В 2011 году супруги официально развелись.
Артистов свел сперва Щукинский институт, а затем и съемочная площадка. В фильме «Тихий московский дворик» Владимир сыграл мужа Светланы, а затем они вместе снимались в «Карусели», где и начались их отношения.
«В какой-то момент мы перестали работать над отношениями, спустили все на тормозах. Решение принимали вместе. Поняли, что однажды просто поубиваем друг друга», — позже признавался Владимир.
В 2011 году Светлана встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным. Через четыре года на сцене Театра киноактера после спектакля «История любви» он сделал ей предложение, но свадьба не состоялась, в 2016 году их союз распался. Сейчас Петришин женат на модели Алесе Кафельниковой, в 2021 году у них родилась дочь Киара.
Поклонники называют Ходченкову самой закрытой актрисой. Несмотря на всю присущую ей публичность, личную жизнь звезда держит в тайне.
«Кому-то интересно говорить о личной жизни, о всех передрягах, которые выпали на их долю, делиться со всеми. А кому-то, как мне, это в принципе неинтересно. Не то чтобы это задача — максимум, никому ничего не рассказать, мне просто не хочется это делать. Мне хочется свое оставить себе, потому что я в достаточной степени раскрываюсь в картинах или на съемочной площадке», — поделилась Светлана с Forbes.