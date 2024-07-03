Что такое теннискор и почему взлетел спрос на занятия теннисом

Коры (новое понятие из мира моды, в широком смысле — мимолетный тренд, — прим. ред.) в этом году сменяют друг друга с такой же скоростью, с какой летит теннисный мяч. Не успели модницы переключиться с розового барбикора на «офисных сирен», как уже пора бежать на теннисный корт за трендовыми снимками.
Рассказали, что такое теннискор, причем тут Зендея и как новый тренд повлиял на индустрию спорта.
Теннискор — это стиль одежды, вдохновленный теннисом и культурой, сложившейся вокруг этой игры. В нем проявляются черты того самого стиля old money, который был популярен в прошлом году. Аккуратность и аристократизм, опрятность, выглаженные белые воротнички и элегантность — вот что такое теннискор.
Основу гардероба составляют поло, футболки, плиссированные мини-юбки и короткие спортивные платья. Главное правило — максимальный комфорт, практичность и ничего лишнего.
Теннисный стиль берет свое начало в Англии викторианской эпохи. Именно в 1860-е годы ракетки, сетки и мячики стали привлекать аристократов. Кроме инвентаря, им для игры требовалась форма. В итоге за основу взяли обычную одежду для скачек и вечеринок в саду — свободные рубашки и брюки.
Позже на Уимбилдонском турнире 1877 года теннисисты предстали перед публикой в полностью белых одеяниях. Такая форма одежды стала новым правилом соревнований, которое сохранилось по сей день. Обусловлен такой выбор цвета тем, что белый хорошо скрывает пот, отражает свет и подчеркивает высокий статус обладателя. Однако в те годы модную униформу из льна и хлопка носили только мужчины. Женщины играли на корте в неудобных пышных платьях.
Все изменилось в 1919 году. Теннисистка Сюзанн Ленглен вышла на корт Уимблдонского турнира в юбке-миди в складку, футболке и панаме. Постепенно теннисная униформа приобретала свои очертания.
В 1932 году Генри Остин впервые променял брюки на шорты, а в 1926 году Рене Лакост (известный дизайнер был теннисистом) вышел на корт в рубашке с коротким рукавом. Сшил он ее сам, поэтому рубашка стала первой специально созданной одеждой для игры в теннис. А в 1965 году итальянская теннисистка Леа Периколи предстала перед публикой в платье с рюшами, повязав на голову белую повязку.
Через время теннис, как и гольф, парусный спорт, лыжи, стал ассоциироваться с той самой «тихой роскошью». Его любили принцесса Диана, Элтон Джон, Фарра Фосетт, Жаклин и Джон Кеннеди. В 2009 году Анна Винтур специально для сентябрьского номера Vogue попросила Андре Леона Тэлли выйти на площадку с ракеткой и отбить пару мячиков. Спустя 12 лет, в 2021 году, стилист Лоу Роуч повторил успевший стать культовым образ Андре.
О теннискоре заговорили снова с подачи мелодрамы Луки Гуаданьино «Претенденты» с Зендеей, Майком Фейстом и Джошем О'Коннором в главной роли. Еще до выхода картины Зендея и ее стилист Лу Роуч всего за несколько недель промо-тура картины возвели теннисный стиль на пик популярности. Актриса появлялась в туфлях с теннисными мячиками вместо шпильки, вязаном поло, винтажном платье, которое в 1992 году примеряла Синди Кроуфорд. Также помогли и всевозможные теннисные отсылки: плиссированные юбки и воротники-поло, принты с теннисными ракетками.
В самом фильме наряды героев были более формальные. За их гардероб отвечал дизайнер и креативный директор дома Loewe Джонатан Андерсон. С его подачи в «Претендентах» появились рубашки в полоску, трикотажные поло, футболки с лозунгами «I told ya», платья без бретелей, ретро-кроссовки и теннисные юбки.
Неудивительно, что в социальных сетях вовсю набирает обороты теннискор, пользователи массово повторяют нашумевшие выходы актрисы.
Оказалось, что теннисный бум повлиял не только на стиль многих девушек и модный мир, но и отразился на спортивной индустрии. Столичные инструкторы уже подняли цены на свои услуги на 10-50%, а записаться на индивидуальные тренировки в ближайшие месяцы не получится. Мест нет до самой осени. Кроме того, цена одного персонального занятия в среднем выросла до семи тысяч рублей.
Тренеры отмечают, что такое увеличение спроса связано с трендом на теннисную эстетику. Все больше москвичек приходит на корт, чтобы сделать красивые снимки. Постепенно тренд охватывает и другие регионы.
Кроме того, магазин перепродажи одежды Depop отметил увеличение спроса на теннисную обувь (15%), рубашки поло и плиссированные юбки (7% и 13% соответственно).
По словам стилиста Анны Комкиной, одеться в эстетике теннискор совсем нетрудно. При выборе одежды для обучения теннису нужно учесть ряд преимуществ профессиональной теннисной одежды, а для поклонниц tennis core достаточно правильных стилеобразующих элементов:
Юбка и платье. Юбка может быть А-силуэта, прямая или плиссированная, но обязательно мини. Платье с коротким рукавом или без рукава, с воротником-поло или с V-образным вырезом, но обязательно приталенное.
Футболка-поло или как альтернатива футболка с О-образным вырезом, топ на широких бретелях. Можно эффектно дополнить объемным свитшотом или свитером с V-образным вырезом.
Ретро-кроссовки. В выборе обуви делаем ставку на комфорт. Высокие белые кеды или кроссовки на плоской подошве.
Аксессуары. Высокие белые носки, спортивная повязка для волос или козырек и теннисный браслет, чтобы сделать образ более элегантным.
Цвет. Не бойтесь играть с цветом. Делайте яркие акценты, сочетайте оттенки. Актуальный tennis core — это не только белый.