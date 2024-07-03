Что такое теннискор и почему взлетел спрос на занятия теннисом

Коры (новое понятие из мира моды, в широком смысле — мимолетный тренд, — прим. ред.) в этом году сменяют друг друга с такой же скоростью, с какой летит теннисный мяч. Не успели модницы переключиться с розового барбикора на «офисных сирен», как уже пора бежать на теннисный корт за трендовыми снимками.

Рассказали, что такое теннискор, причем тут Зендея и как новый тренд повлиял на индустрию спорта.

Что такое теннискор

Теннискор — это стиль одежды, вдохновленный теннисом и культурой, сложившейся вокруг этой игры. В нем проявляются черты того самого стиля old money, который был популярен в прошлом году. Аккуратность и аристократизм, опрятность, выглаженные белые воротнички и элегантность — вот что такое теннискор.

Фото GeorgeRudy/istockphoto.com

Основу гардероба составляют поло, футболки, плиссированные мини-юбки и короткие спортивные платья. Главное правило — максимальный комфорт, практичность и ничего лишнего.

История появления теннискора

Теннисный стиль берет свое начало в Англии викторианской эпохи. Именно в 1860-е годы ракетки, сетки и мячики стали привлекать аристократов. Кроме инвентаря, им для игры требовалась форма. В итоге за основу взяли обычную одежду для скачек и вечеринок в саду — свободные рубашки и брюки.

Позже на Уимбилдонском турнире 1877 года теннисисты предстали перед публикой в полностью белых одеяниях. Такая форма одежды стала новым правилом соревнований, которое сохранилось по сей день. Обусловлен такой выбор цвета тем, что белый хорошо скрывает пот, отражает свет и подчеркивает высокий статус обладателя. Однако в те годы модную униформу из льна и хлопка носили только мужчины. Женщины играли на корте в неудобных пышных платьях.

Все изменилось в 1919 году. Теннисистка Сюзанн Ленглен вышла на корт Уимблдонского турнира в юбке-миди в складку, футболке и панаме. Постепенно теннисная униформа приобретала свои очертания.

В 1932 году Генри Остин впервые променял брюки на шорты, а в 1926 году Рене Лакост (известный дизайнер был теннисистом) вышел на корт в рубашке с коротким рукавом. Сшил он ее сам, поэтому рубашка стала первой специально созданной одеждой для игры в теннис. А в 1965 году итальянская теннисистка Леа Периколи предстала перед публикой в платье с рюшами, повязав на голову белую повязку.

Фото Bibliothque nationale de France

Через время теннис, как и гольф, парусный спорт, лыжи, стал ассоциироваться с той самой «тихой роскошью». Его любили принцесса Диана, Элтон Джон, Фарра Фосетт, Жаклин и Джон Кеннеди. В 2009 году Анна Винтур специально для сентябрьского номера Vogue попросила Андре Леона Тэлли выйти на площадку с ракеткой и отбить пару мячиков. Спустя 12 лет, в 2021 году, стилист Лоу Роуч повторил успевший стать культовым образ Андре.

Почему теннисный стиль стал популярен летом 2024 года

О теннискоре заговорили снова с подачи мелодрамы Луки Гуаданьино «Претенденты» с Зендеей, Майком Фейстом и Джошем О'Коннором в главной роли. Еще до выхода картины Зендея и ее стилист Лу Роуч всего за несколько недель промо-тура картины возвели теннисный стиль на пик популярности. Актриса появлялась в туфлях с теннисными мячиками вместо шпильки, вязаном поло, винтажном платье, которое в 1992 году примеряла Синди Кроуфорд. Также помогли и всевозможные теннисные отсылки: плиссированные юбки и воротники-поло, принты с теннисными ракетками.

Фото Global Look Press

В самом фильме наряды героев были более формальные. За их гардероб отвечал дизайнер и креативный директор дома Loewe Джонатан Андерсон. С его подачи в «Претендентах» появились рубашки в полоску, трикотажные поло, футболки с лозунгами «I told ya», платья без бретелей, ретро-кроссовки и теннисные юбки.

Неудивительно, что в социальных сетях вовсю набирает обороты теннискор, пользователи массово повторяют нашумевшие выходы актрисы.

Как мода на теннис повлияла на индустрию спорта

Оказалось, что теннисный бум повлиял не только на стиль многих девушек и модный мир, но и отразился на спортивной индустрии. Столичные инструкторы уже подняли цены на свои услуги на 10-50%, а записаться на индивидуальные тренировки в ближайшие месяцы не получится. Мест нет до самой осени. Кроме того, цена одного персонального занятия в среднем выросла до семи тысяч рублей.

Фото SKIMS

Тренеры отмечают, что такое увеличение спроса связано с трендом на теннисную эстетику. Все больше москвичек приходит на корт, чтобы сделать красивые снимки. Постепенно тренд охватывает и другие регионы.

Кроме того, магазин перепродажи одежды Depop отметил увеличение спроса на теннисную обувь (15%), рубашки поло и плиссированные юбки (7% и 13% соответственно).

Как составить гардероб в стиле теннискора

По словам стилиста Анны Комкиной, одеться в эстетике теннискор совсем нетрудно. При выборе одежды для обучения теннису нужно учесть ряд преимуществ профессиональной теннисной одежды, а для поклонниц tennis core достаточно правильных стилеобразующих элементов: