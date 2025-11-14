Угадайте возраст зарубежных звезд: тест от «Стиля жизни»

«Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя?» — эту фразу вы слышали в прогремевшем на весь мир фильме «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли. Героиня по имени Элизабет теряет работу из-за возраста: ее постаревшая внешность оказывается уже не такой востребованной. В отчаянии она обращается к магии «омолаживающей сыворотки» — но цена оказывается слишком высокой. Этот фильм затрагивает болезненную тему — то, насколько сильно общество помешано на внешности и возрасте. Особенно в такой сфере как шоу-бизнес.

В Голливуде время течет по своим законам. Одни знаменитости будто обрели эликсир молодости и выглядят на 20 лет младше своего возраста. Другие, наоборот, кажутся старше — виной тому грим, стиль или бремя славы. А насколько точно ваш внутренний компас определяет годы кумиров?

Проверьте свою интуицию и попробуйте угадать возраст звезд в новом тесте от «Стиля жизни»!