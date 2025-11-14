Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Статьи
Угадайте возраст звезд по фотографии: тест
Жизнь и общество

14 ноя 15:30

1 мин.

Угадайте возраст зарубежных звезд: тест от «Стиля жизни»

Дарья Хромова
Автор
Угадайте возраст звезд по фотографии
Фото Getty Images

«Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя?» — эту фразу вы слышали в прогремевшем на весь мир фильме «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли. Героиня по имени Элизабет теряет работу из-за возраста: ее постаревшая внешность оказывается уже не такой востребованной. В отчаянии она обращается к магии «омолаживающей сыворотки» — но цена оказывается слишком высокой. Этот фильм затрагивает болезненную тему — то, насколько сильно общество помешано на внешности и возрасте. Особенно в такой сфере как шоу-бизнес.

Фильм &laquo;Субстанция&raquo; с&nbsp;Деми Мур.Помните, вы одно целое: каким получился хоррор «Субстанция»

В Голливуде время течет по своим законам. Одни знаменитости будто обрели эликсир молодости и выглядят на 20 лет младше своего возраста. Другие, наоборот, кажутся старше — виной тому грим, стиль или бремя славы. А насколько точно ваш внутренний компас определяет годы кумиров?

Проверьте свою интуицию и попробуйте угадать возраст звезд в новом тесте от «Стиля жизни»!

ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей