Что известно о смерти актера Романа Мадянова

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Советский и российский актер театра и кино Роман Мадянов умер на 63-м году жизни, сообщают отечественные СМИ. Причиной смерти стал рак легких.
Первой трагическую новость сообщила телеведущая и актриса Екатерина Стриженова в своем Telegram-канале.
«Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили, и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием... Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного!» — написала телеведущая.
По сообщениям российских СМИ, причиной смерти Романа Мадянова стала онкология.
Рак легких Роману Мадянову диагностировали в 2020 году, но прогрессировать болезнь начала прошлой весной.
По данным SHOT, тогда артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Также в ходе обследования были выявлены кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени. Артист проходил противоопухолевое лечение.
Помимо онкологии, у Мадянова диагностировали коксартроз. Ему сделали частичное протезирование тазобедренного сустава.
Актер продолжал сниматься до последнего. Обострилось состояние две недели назад. У Романа Сергеевича появились проблемы с дыханием, он перестал вставать с кровати и уже ничего не ел.
Сын актера отметил, что последний разговор с отцом у него состоялся накануне. Мадянов-старший похвалил новый перочинный ножик сына. По его словам, актеру очень нравилось холодное оружие.
Актер начал сниматься в кино с 1970-х годов. Его первая главная роль — Гекльберри Финн в фильме «Совсем пропащий» Георгия Данелии. Также он снимался в проектах «След на земле», «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «12», «Левиафан». Особенную популярность среди российского зрителя ему принесла роль полковника Колобкова в сериале «Солдаты». Всего в его фильмографии более 200 работ.
Также Роман Мадянов является четырехкратным лауреатом премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана. Он дважды становился лауреатом премии «Золотой орел»: за лучшую мужскую роль в фильме «12» и за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Левиафан».
Сейчас более десяти кинопроектов с участием артиста находятся в стадии производства. Два из них планируются к выходу в октябре и ноябре: комедия «Битва пап» и драма «Любовь Советского Союза».
В 1992 году Роман Мадянов женился. Супругу зовут Наталья. Она ранее работала театральным осветителем. Познакомилась пара в театре имени Маяковского. В 1993 году у них родился сын Роман.
Романа Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области в эту пятницу, 27 сентября.