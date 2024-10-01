Что известно о смерти Вячеслава Добрынина

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На 78-м году жизни в московской клинической больнице умер народный артист РФ Вячеслав Добрынин. Его смерть в комментариях изданию РБК подтвердила жена певца Ирина Добрынина: по ее словам, мужчину неделю назад госпитализировали с подозрением на инсульт.
Предварительная причина смерти артиста — острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения. Врачи долго боролись за жизнь композитора, но спасти его не удалось.
Певец перенес три инсульта с 2020 года. Первый произошел после концерта в честь юбилея творческой деятельности музыканта — после этого он прекратил свои выступления и больше не гастролировал, посвящая время своей семье.
Последние месяцы дизни композитор сильно болел и почти не вставал с кровати. Меньше недели назад народного артиста экстренно госпитализировали с подозрением на очередной инсульт.
Вячеслав Добрынин известен как композитор и исполнитель множества популярных хитов. Он обладатель престижных российских премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Овация», носитель Ордена «За заслуги перед Отечеством» и Ордена Дружбы. Исполнитель выпустил более 1000 песен для себя и других артистов, 56 альбомов и 15 клипов.
Исполнитель родился 25 января 1946 года в Москве, с детства любил музыку и после школы поступил в МГУ на специальность «История искусства». Добрынин был дважды женат: первый брак продлился 15 лет и подарил ему дочь Екатерину и двоих внуков. Со второй супругой артист прожил до самой смерти.