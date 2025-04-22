Что известно о смерти скульптора и художника Зураба Церетели

22 апреля на 92-м году жизни не стало президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Рассказываем, что известно к настоящему моменту.

Что известно о смерти Зураба Церетели

22 апреля умер художник-монументалист, живописец, скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Ему был 91 год.

«Это случилось сегодня в половину второго ночи», — сказал помощник маэстро Сергей Шагулашвили в беседе с «Интерфаксом».

Как сообщил SHOT, причиной смерти Зураба Константиновича стала остановка сердца. Он умер в кругу близких людей в собственной квартире.

Родные Церетели отметили, что художник не имел серьезных заболеваний, но были некоторые «проблемы, характерные для такого возраста», в том числе с сердцем. Накануне смерти маэстро ни на что не жаловался.

Также источник добавил, что в ближайшее время станут известны дата и время церемонии прощания с художником-монументалистом.

Биография Зураба Церетели

Зураб Константинович Церетели — грузинский, советский и российский скульптор-монументалист, живописец. Родился в 1934 году в Тбилиси в семье известного инженера-строителя. Окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств. Работал в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии, активно участвовал в исследовательских экспедициях. В 1964 году Зураб отправился на обучение во Францию, где ему удалось познакомиться с известными художниками Пабло Пикассо и Марком Шагалом.

С конца 1960-х годов он активно работал в сфере монументального искусства. Помимо России, его скульптуры находятся в Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, США, Франции, Японии, Грузии, Белоруссии и Литве. В 2010 году Национальное общество искусств Америки наградило Церетели золотой медалью Почета. Он стал первым грузинским и российским художником, который удостоился такой награды.

Фото Наталия Логинова, Russian Look, Global Look Press

Чем известен

Известно, что Церетели был главным художником-оформителем при строительстве курортного комплекса в Пицунде. Также, будучи главным художником Министерства иностранных дел СССР, он занимался оформлением зданий посольств СССР за рубежом.

В 1973 году он создал монументальный ансамбль детского курортного городка в Адлере, который принес ему известность не только на территории СССР, но и за границей. Ему также принадлежит авторство памятника «Наука, образование — миру» высотой около 20 метров, который воздвигли в американском городе Брокпорт в штате Нью-Йорк. Там же установили композицию «Счастье детям всего мира», которую тоже придумал Зураб Константинович.

В 1980 году Церетели стал главным художником XXII Олимпийских игр в Москве. В те годы в Тбилиси он создал монументальную скульптуру «Человек и солнце» высотой около 80 метров. В 1982 году маэстро сотворил монумент «Дружба навеки» в Москве.

Известно, что Церетели был главным художником Мемориального комплекса на Поклонной горе. Именно ему принадлежит авторство монумента Победы в виде памятника Георгию Победоносцу и стелы. Кроме того, Зураб Церетели занимался воссозданием храма Христа Спасителя. Еще ему принадлежит дизайнерская идея новой Манежной площади и интерьеров Охотного Ряда. Также среди его известных работ числятся памятник Петру I в Москве и памятник «Слеза скорби» в США.

Памятник Петру Великому в Москве. Фото Михаил Терещенко, Известия

В 1997 году его избрали президентом Российской академии художеств. Он занимал эту должность до самой смерти.

Личная жизнь

В молодости, когда Церетели учился в Тбилисской академии художеств, он начал строить свою личную жизнь. В этот период он встретил Инессу Андроникашвили, свою будущую жену, которая происходила из знатного княжеского рода. Их совместная жизнь продлилась более 45 лет.

В 1998 году, после утраты жены, художник провел в Москве первую персональную выставку, посвященную ее памяти. Их дочь Елена, а также ее дети Василий, Виктория и Зураб живут в Москве. Они связали свою жизнь с искусством. В семье Церетели также появились четверо правнуков: Александр, Николай, Филипп и Мария-Изабелла.