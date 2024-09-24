Мечтал стать клоуном, а покорил Голливуд: биография Венсана Касселя

История жизни французского актера, который играл даже русских персонажей.

Венсан Кассель (при рождении Венсан Крошон)

Дата рождения: 23 ноября 1966 года (57 лет)

Место рождения: Париж (Франция)

Страна проживания: Париж (Франция)

Семейное положение: брак с актрисой Моникой Белуччи (1999 — 2013), брак с моделью Тиной Кунаки (2018 — 2023), встречается с моделью Нарой Баптистой (с 2023)

Профессия: актер театра и кино, продюсер

Начало карьеры: 1991 год

Детство и юность

Венсан Кассель родился в Париже 23 ноября 1966 года в творческой семье. Его папа Жан-Пьер Крошон — французский актер, а мать Сабин Литикье — известная журналистка. У Венсана есть родной брат Матиас, а младшая сестра Оливия скончалась еще в младенчестве.

В звездной семье было принято брать псевдонимы, поэтому Венсан выбрал себе фамилию Кассель, а не свою Крошон. Когда будущему актеру было 13 лет, его родители приняли решение развестись. Мальчик остался жить с отцом в Париже, который вскоре женился на другой журналистке Анн Селерье. Мама Венсана после развода перебралась в Нью-Йорк, где ей предложили работу в топовом глянцевом издании Ellе.

Кассель учился в нескольких престижных лицеях и ходил в католическую школу. Однако везде его исключили из-за плохого поведения.

Подростком он захотел стать актером цирка и с одобрения отца поступил в специализированную академию. Сначала Кассель грезил карьерой клоуна, но в итоге выбрал направление акробатики. Учеба в цирковом ему быстро наскучила, и он решил уехать в США к маме, чтобы стать актером.

Америка 17-летнего юношу не приняла с первого раза. Касселю пришлось зарабатывать себе на еду, выступая в образе «живой скульптуры» в парках. Через год он вернулся на родину.

Венсан Кассель в молодости. Фото Global Look Press

Карьера в кино

Первый опыт в кино француз получил в 1991-м благодаря связям своего отца. Слава настигла его через четыре года после выхода на экраны фильма «Ненависть». Эта картина получила приз Каннского фестиваля, три премии «Сезар» и приз Европейской киноакадемии, а о Касселе узнал весь мир.

С 2000-х годов Венсан уже начал сниматься в Голливуде. Он работал в таких громких картинах, как «Двенадцать друзей Оушена», «Черный лебедь», «Монах», «Мир Дикого Запада» и другие. Последние его работы — это «Три мушкетера: Д'Артаньян», «Три мушкетера: Миледи» и «Саван».

Интересно, что Кассель играет не только французов, но и русских. В фильме «Именинница» ему досталась роль гангстера Алексея из России, в «Пороке на экспорт» — бандита Кирилла. При этом он сам озвучивает своих героев на русском языке. Венсан мог сыграть в российской картине «Дуэлянт», где его рассматривали на роль графа Беклемишева.

Также Кассель озвучил несколько известных мультфильмов: «Шрек» (2001), «Ледниковый период» (2002) и «Роботы» (2005).

Венсан кроме актерства занимается и продюсированием фильмов. В этом качестве он выпустил картины «Лихорадка ночного шабаша» (1997), «Необратимость» (2002), «Шайтан» (2006) и совместно с Эриком Неве «Наш день придет» (2011).

Сколько зарабатывает Венсан Кассель

Согласно данным портала Celebrity net worth, капитал популярного французского актера оценивается в 40 миллионов долларов (примерно 3,6 миллиарда рублей).

Венсан занимает 134-е место в списке самых богатых людей Франции и 12-е место в списке самых богатых кинопродюсеров Франции.

Венсан Кассель и Моника Белуччи. Фото Global Look Press

Личная жизнь

В 1996 году Кассель снялся в фильме «Квартира» вместе со звездой итальянского кино Моникой Белуччи. Актеры не сразу понравились друг другу, но спустя время между ними завязался страстный роман.

В 1999 году Кассель и Белуччи поженились, хотя актриса несколько раз отказывалась идти под венец. Венсан и Моника после заключения брака жили порознь в разных странах, так как на этом настаивала итальянка. Ей была скучна семейная жизнь и общий быт. Несмотря на гостевой брак, у них родились две дочери Дева и Леони. Кассель долго уговаривал супругу завести детей. Первую девочку Моника родила, когда ей было 39 лет, а вторую — в 45.

Актеры много лет считались одной из самых красивых пар Голливуда, но в 2013-м они официально развелись, сохранив дружеские отношения.

В 2018 году Кассель связал себя узами брака с моделью Тиной Кунаки. Они познакомились во время отдыха на Ибице. Девушка, которая моложе актера на 30 лет, не сразу узнала в мужчине звезду кинематографа. В 2019-м Тина родила девочку Амазони. Весной 2023-го француз удалил из своих социальных сетей все фотографии с супругой, а следом объявил о разводе.

Уже осенью 2023 года папарацци засняли актера в компании молодой модели Нары Баптисты на пляже в Рио-де-Жанейро. В сентябре 2024-го стало известно, что Нара беременна, а 57-летний Кассель станет отцом в четвертый раз. При этом сам он пока не спешит брать в жены свою возлюбленную и никак не отреагировал на радостную новость о беременности Баптисты.

Нара Баптиста и Венсан Кассель. Фото Global Look Press

Фильмография

«Ключи от рая» (1991)

«Варбург» (1992)

«Горячий шоколад» (1992)

«Метиска» (1993)

«3000» (1994)

«Ненависть» (1995)

«Джефферсон в Париже» (1995)

«Техника супружеской измены» (1995)

«Квартира» (1996)

«Воспитанник» (1996)

«Доберман» (1997)

«Каким ты меня хочешь» (1997)

«Елизавета» (1998)

«Наслаждение» (1998)

«Жанна д'Арк» (1999)

«Непокорный» (1999)

«Отель Парадизо» (1999)

«Багровые реки» (2000)

«Братство волка» (2001)

«Именинница» (2001)

«Читай по губам» (2001)

«Необратимость» (2002)

«День расплаты» (2003)

«Необратимость» (2003)

«Блуберри» (2004)

«Двенадцать друзей Оушена» (2004)

«Тайные агенты» (2004)

«Цена измены» (2005)

«Роботы» (2005)

«Шайтан» (2006)

«Порок на экспорт» (2007)

«Тринадцать друзей Оушена» (2007)

«Миллион лет до нашей эры» (2007)

«Враг государства № 1» (2008)

«Брошенная на произвол судьбы» (2009)

«Черный лебедь» (2010)

«Монах» (2011)

«Опасный метод» (2011)

«Фантомас» (2011)

Сериал Platane (2011)

«Транс» (2013)

«Красавица и чудовище» (2014)

«Рио, я люблю тебя» (2014)

«Номер 44» (2015)

«Групповая агрессия» (2015)

«Маленький принц» (2015)

«Мой король» (2015)

«Партизан» (2015)

«Страшные сказки» (2015)

«Этот неловкий момент» (2015)

«Это всего лишь конец света» (2016)

«Джейсон Борн» (2016)

«Фильм моей жизни» (2017)

«Дикарь» (2017)

«Мир принадлежит тебе» (2018)

«Шоу Мистико» (2018)

«Черная полоса» (2018)

«Дефолт» (2018)

«Видок: Охотник на призраков» (2018)

«Особенные» (2019)

«Мир Дикого Запада» (2020)

«Под водой» (2020)

«Друзья на свою голову» (2020)

«Связь» (2023)

«Астерикс и Обеликс: Поднебесная» (2023)

«Три мушкетера: Д'Артаньян» (2023)

«Три мушкетера: Миледи» (2023)

«Саван» (2024)

Венсан Кассель на премии «Сезар». Фото Global Look Press

Награды и номинации

Актер Венсан Кассель за время своей карьеры в кино был отмечен множеством престижных номинаций, наград и премий:

Номинация на премию «Сезар» за лучшую мужскую роль в фильме «Ненависть» (1996)

Номинация на премию «Сезар» «Самый многообещающий актер» в фильме «Ненависть» (1996)

Номинация на приз зрительских симпатий Европейской киноакадемии за роль Макса Керкеряна в фильме «Багровые реки» (2001)

Номинация на приз зрительских симпатий Европейской киноакадемии за роль Поля в фильме «Читай по губам» (2002)

Номинация на премию «Сезар» за лучшую мужскую роль в фильме «Читай по губам» (2002)

Почетная награда Патрика Девэра на Международном кинофестивале в Валансьене (2002)

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