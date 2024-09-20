Всемирный день без автомобиля в 2024 году отметят 22 сентября

Автомобиль стал неотъемлемой частью жизни. Люди покупают личные авто, пользуются такси, ездят на мотоциклах. Но не все задумываются, как транспортные средства на топливных двигателях влияют на окружающую среду.

Вредные выбросы, которые производит топливный транспорт, усугубляют проблему глобального потепления и вызывают парниковый эффект. Также негативно эти выбросы влияют на здоровье человека, провоцируя заболевания органов дыхания и нервной системы.

Но дело не только в сжигании топлива: при трении шин об асфальт, разрушении дорожного покрытия образуются твердые взвешенные частицы (крошечные частицы, менее 10 микрон, которые способны свободно перемещаться в атмосфере). Они способны переноситься на большие расстояния, проникать в легкие и вызывать респираторные заболевания и аллергию.

Чтобы обезопасить свою жизнь и окружающую среду, люди решили предпринимать меры по уменьшению негативного воздействия отходов сжигания топлива. Одной из таких и стал Всемирный день без автомобиля. Рассказываем об истории и традициях этого праздника.

Когда отмечают День без автомобиля в 2024 году

Всемирный день без автомобиля ежегодно во всем мире отмечается 22 сентября. В 2024 году праздник пройдет в воскресенье.

Фото istockphoto.com/dusanpetkovic

Кто отмечает День без автомобиля

Отмечают праздник автовладельцы и мотоциклисты, которые готовы в этот день оставить свои транспортные средства и перемещаться пешком или на велосипеде. Также празднуют и люди, которые выступают за защиту окружающей среды вне зависимости, являются они любителями транспортных средств или нет.

История праздника

Впервые этот праздник проводился спонтанно в разных городах с начала нефтяного кризиса 1973 года. В октябре 1994 года Эрик Бриттон на конференции «International Ciudades Accesibles» в испанском городе Толедо первым призвал к регулярному проведению мероприятий, связанных с отказом от личных транспортных средств с топливными двигателями.

Первопроходцами в проведении Дня без автомобиля стали Рейкьявик (Исландия), Бат (Великобритания) и Ля Рошель (Франция). С 2000 года праздник стал проводиться по всему миру.

Фото istockphoto.com/PIKSEL

В России первый раз акцию провели в 2007 году в Екатеринбурге под названием «Критическая Масса». В этот день по центральным улицам уральского города стали проводить велопробег, как бы показывая водителям автомобилей, что они могут сосуществовать вместе. Дороги намеренно не перекрываются велоколонной.

Следующей к празднованию в 2008 году подключилась Москва, в 2009-м — Уфа, в 2013-м — Ростов-на-Дону. С 2014 года после проведения в российской столице Дня без автомобиля при поддержке департамента природопользования и охраны окружающей среды при правительстве Москвы праздник распространился по всей стране.

Традиции праздника

Во Всемирный день без автомобиля предполагается отказ хотя бы на один день от потребляющих топливо транспортных средств. Проводятся мероприятия, которые пропагандируют идею пешего и велосипедного передвижения, использование общественного транспорта, преимущественно на электрической тяге (трамвай, электричка). А также развиваются места для проведения досуга в шаговой доступности.