Выступление Рианны на Супербоуле оказалось не таким впечатляющим

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Традиционно финальный матч сезона Национальной футбольной лиги — Супербоул — ждут и смотрят не только поклонники американского футбола. В перерывах игры ежегодно выступают знаменитые артисты, кинопракатчики показывают экслюзивные трейлеры самых ожидаемых новинок, а крупные бренды тратят миллионы на рекламу, снятую специально под Супербоул.
В 2023 году выступления в перерыве ждали едва ли не больше, чем сам матч — всемирно известная певица Рианна появилась на сцене впервые после почти пятилетней паузы. Но для многих ожидания масштабного шоу не оправдались.
Оказывается, певица совсем не боиться высоты, ведь на первых секундах выступления она поднимается высоко над полем на специальной платформе. Которая, к тому же, еще и постоянно перемещается.
За несколько минут Рианна успела исполнить, пожалуй, свои самые известные хиты. В список песен вошли:
В отличие от артистов, выходивших на сцену Супербоула в прошлые годы, Рианна выступала в одиночку. Разумеется, не считая внушительной подтанцовки. Сложно сказать, сыграло это на руку певице или наоборот. Многие писали в соцсетях, что королева Ри «взорвала сцену» и вообще великодушно «позволила провести футбольный мачт во время своего концерта», но не все зрители остались в восторге от шоу.
Многих удивил выбор костюма и, как ни странно, фигура Рианны. Обтягивающий комбинезон от Loewe и пальто от Alaia не скрывали округлившийся живот певицы. Который она, к тому же, будто показательно погладила в самом начале выступления. Возможно поэтому большую часть шоу Ри скорее ходила по сцене, чем танцевала.
В комментариях тут же начали поздравлять певицу со второй беременностью, хотя своего первенца она родила только в мае 2022 года. Пока официального заявления нет, говорить что-то однозначно нельзя. Возможно, Рианна еще не успела восстановиться после первых родов. А, может, и правда снова ожидает пополнения.
Завершился долгожданный камбэк Рианны масштабным фейерверком над стадионом на фоне легендарной песни Diamonds. Остается только надеятся, что в следующий раз мы увидим певицу на сцене не через пять лет, а значительно раньше.