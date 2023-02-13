Выступление Рианны на Супербоуле оказалось не таким впечатляющим

А ведь это первый «концерт» певицы почти за пять лет.

Традиционно финальный матч сезона Национальной футбольной лиги — Супербоул — ждут и смотрят не только поклонники американского футбола. В перерывах игры ежегодно выступают знаменитые артисты, кинопракатчики показывают экслюзивные трейлеры самых ожидаемых новинок, а крупные бренды тратят миллионы на рекламу, снятую специально под Супербоул.

В 2023 году выступления в перерыве ждали едва ли не больше, чем сам матч — всемирно известная певица Рианна появилась на сцене впервые после почти пятилетней паузы. Но для многих ожидания масштабного шоу не оправдались.

Фото USA Today Sports

Как прошло выступление Рианны на Супербоуле

Оказывается, певица совсем не боиться высоты, ведь на первых секундах выступления она поднимается высоко над полем на специальной платформе. Которая, к тому же, еще и постоянно перемещается.

Фото USA Today Sports

За несколько минут Рианна успела исполнить, пожалуй, свои самые известные хиты. В список песен вошли:

B**** Better Have My Money Where Have You Been? Only Girl in the World We Found Love Rude Boy Work Wild Thoughts Pour It Up All of the Lights Run This Town Umbrella Diamonds

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В отличие от артистов, выходивших на сцену Супербоула в прошлые годы, Рианна выступала в одиночку. Разумеется, не считая внушительной подтанцовки. Сложно сказать, сыграло это на руку певице или наоборот. Многие писали в соцсетях, что королева Ри «взорвала сцену» и вообще великодушно «позволила провести футбольный мачт во время своего концерта», но не все зрители остались в восторге от шоу.

Фото USA Today Sports

Многих удивил выбор костюма и, как ни странно, фигура Рианны. Обтягивающий комбинезон от Loewe и пальто от Alaia не скрывали округлившийся живот певицы. Который она, к тому же, будто показательно погладила в самом начале выступления. Возможно поэтому большую часть шоу Ри скорее ходила по сцене, чем танцевала.

В комментариях тут же начали поздравлять певицу со второй беременностью, хотя своего первенца она родила только в мае 2022 года. Пока официального заявления нет, говорить что-то однозначно нельзя. Возможно, Рианна еще не успела восстановиться после первых родов. А, может, и правда снова ожидает пополнения.

Фото USA Today Sports

Завершился долгожданный камбэк Рианны масштабным фейерверком над стадионом на фоне легендарной песни Diamonds. Остается только надеятся, что в следующий раз мы увидим певицу на сцене не через пять лет, а значительно раньше.