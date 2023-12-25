Запреты для женщин Саудовской Аравии, в которые трудно поверить

Жизнь женщины в арабском мире подвергается ряду требований и запретов. Некоторые из них весьма жесткие. Западной культуре зачастую трудно их понять, однако они сформировались под влиянием многовековых традиций. Более того за нарушение законов предусмотрено наказание. Например, удары плетью или заключение под стражу. Разбираемся, что можно, а что нельзя делать прекрасной половине человечества в Саудовской Аравии.

Запрет на самостоятельное перемещение

В Саудовской Аравии женщинам нельзя перемещаться по городу без сопровождения. Это может быть муж или член семьи мужского пола. Такого человека называют махрамом. Также он решает, стоит ли девушке ехать заграницу, пойти работать, выходить замуж, учиться, водить машину и даже лечь на операцию.

Запрет на поездку в общественном транспорте

Если у женщины нет возможности поехать на автомобиле, то других вариантов просто нет. Саудийки не имеют право ездить в автобусах или метро. Исключение составляет поезд, хотя и тут есть нюанс. Для них предусмотрен отдельный вагон в конце состава. Поэтому гражданки Саудовской Аравии так много ходят пешком.

Фото istockphoto.com

Обязательное ношение черной абайи и хиджаба

Жительницы Саудовской Аравии, выходя на улицу, обязаны полностью покрыть свое тело, оставляя открытыми лишь лицо, кисти рук и стопы ног. Для этого они носят черное платье с длинным рукавом (абайю) и головной убор (хиджаб).

К одеянию также есть ряд требований. Оно должно быть изготовлено из плотной ткани, быть свободным, чтобы не подчеркивались изгибы фигуры. При этом в зависимости от региона правила могут меняться на более или менее строгие. Например, округ Неджд имеет очень консервативный строй. Здесь необходимо полностью закрывать лицо, разрешается не покрывать только глаза.

Нельзя пользоваться общим входом в офис

Сегодня в стране нет запрета на то, чтобы женщины работали. Они могут быть врачами, медсестрами, воспитателями, в редких случаях политиками и юристами.

Однако, чтобы взять на работу девушку, работодателю нужно организовать отдельный офис, туалет и вход в здание. Кстати, медицинского страхования и высоких зарплат у них нет.

Фото istockphoto.com

Нельзя принимать дома гостей

В арабском государстве дом условно разделен на две зоны: женская (харим) и мужская. Именно по этой причине практически все дома имеют два отдельных входа. На своей территории девушки могут не соблюдать дресс-код, однако принимать гостей она может в редких случаях, и то представительниц слабого пола. А вот на мужскую часть, где принимают гостей на праздники и торжества, женщинам вход строго запрещен. Как же быть, если нужно срочно связаться с мужем? Для этого можно воспользоваться специальным внутренним телефоном.

Нельзя заходить на мужскую территорию

Половая сегрегация в Саудовской Аравии повсеместна. Разделение на мужскую зону и женскую действует практически везде. Цель — избежание контакта с незнакомыми мужчинами. Так есть раздельные пляжи, рестораны, парки. Кстати, места общественного питания разделены на три зоны: для семьи, холостяков и незамужних девушек. Под это правило даже подстраиваются такие гиганты, как McDonald's и Starbucks. Но есть места, где нет строгого деления. Это больницы и банки.

Запрет на международный спорт

В 2012 году МОК настоял на том, чтобы женщинам Саудовской Аравии разрешили участвовать на международных турнирах, в частности, на Олимпиаде. Это государство было единственным, которое не представляли спортсменки.

Фото istockphoto.com

После этого произошло историческое событие, на Играх в Лондоне две саудийки приняли участие в таких дисциплинах, как легкая атлетика и дзюдо. Несмотря на это, правительство и общественность не поощряют решение атлеток соревноваться. Поэтому им даже ограничили доступ к большинству спортивных снарядов.