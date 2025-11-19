Видео
Зарубежные знаменитости, которые поругались и помирились спустя годы
19 ноя 19:00

4 мин.

Зарыли топор войны: 7 ссор знаменитостей, которые закончились перемирием

Дарья Хромова
Автор
Фото Global Look Press

Звезды тоже люди. И у них тоже могут быть разногласия и ссоры. Многие селебрити даже зарекаются никогда больше не контактировать друг с другом. Впрочем, некоторым из них потом удается помириться. Рассказали о ссорах звезд, которые, к счастью, закончились перемирием.

Война в&nbsp;свете софитов: звезды, которые ненавидят друг друга.Война в свете софитов: звезды, которые ненавидят друг друга

Джей Зи и Соланж Ноулз

Да, бывает так, что родственники невесты не ладят с женихом. Так случилось с близкими Бейонсе. На балу Met Gala в 2014 году сестра певицы Соланж и муж исполнительницы Джей Зи что-то не поделили. В итоге девушка набросилась на рэпера с кулаками. Ходят слухи, что Соланж так обозлилась на своего звездного родственника потому, что он решил посетить афтепати без жены.

Однако они быстро помирились, в подтверждение чему Бейонсе выложила фото, где вся ее семья обнимается.

Джей Зи и Соланж Ноулз
Фото Личный аккаунт Бейонсе, соцсети

Кэти Перри и Тейлор Свифт

Эта музыкальная ссора разделила весь интернет на два лагеря — за Тейлор Свифт и за Кэти Перри. Сначала, в далеком 2009-м, певицы не поделили парня — Джона Мейера. Кэти тогда начала встречаться с ним сразу после того, как он расстался с Тейлор. После, в 2011-м, Перри якобы переманила танцоров Свифт в свою команду и чуть не сорвала мировой тур коллеги.

Этот конфликт подарил слушателям дисс-треки «Bad Blood» от Тейлор и «Swish Swish» от Кэти. Но в конечном итоге девушки закопали топор войны и даже снялись вместе в клипе «You Need To Calm Down».

Кадр из видеоклипа «You Need to Calm Down»
Фото Кадр из видеоклипа «You Need to Calm Down»

Дуэйн Джонсон и Вин Дизель

На съемках восьмой части «Форсажа» в 2016 году актеры очень сильно поссорились: Джонсон был недоволен частыми опозданиями коллеги, обвинил Дизеля в непрофессионализме и даже ушел из франшизы.

Дуэйн Джонсон и Вин Дизель
Фото Planet Photos, Global Look Press

Но в 2023 году Скала обрадовал фанатов, сказав, что он и Вин Дизель решили оставить все плохое позади и не держать обид друг на друга.

Не&nbsp;только Пи&nbsp;Дидди: 5 других крупных скандалов со&nbsp;звездами Голливуда.Не только Пи Дидди: 5 других крупных скандалов со звездами Голливуда

Кейт Мосс и Сиенна Миллер

Топ-модель и актриса поссорились в 2008 году из-за Риса Айфанса. Сиенна Миллер встречалась с ним, но изменила ему, из-за чего Мосс очень сильно разозлилась на подругу. Айфанс сильно страдал и делился этим с Кейт. Девушка настолько сочувствовала другу, что перестала общаться с Миллер. Помимо того, модель была уверена, что подруга копирует ее стиль.

Кейт Мосс и Сиенна Миллер
Фото Pascal Le Segretain/Getty Images for Dior

Несколько лет селебрити не общались. В итоге их помирил владелец Topshop Филипп Грин. Он пригласил Сиенну Миллер на запуск новой коллекции Кейт Мосс и посадил бывших подруг за один стол. Он заставил их поговорить друг с другом и разрешить конфликт.

Не&nbsp;мыться неделями и&nbsp;писать в&nbsp;мусорку: самые отвратительные привычки звезд.Не мыться неделями и писать в мусорку: самые отвратительные привычки звезд

Джулия Робертс и Дженнифер Энистон

Детали этой истории покрыты завесой тайны, но любопытным фанатам все же удалось узнать немного подробностей вражды, которая длилась целых 15 лет. Причиной ссоры опять стал мужчина, а именно Мэттью Перри — близкий друг Дженнифер Энистон, а также ее коллега по ситкому «Друзья». Робертс встречалась с актером, но быстро рассталась с ним. Перри очень переживал по этому поводу, из-за чего Энистон невзлюбила Джулию. А сама Робертс бесилась из-за того, что коллега лезет в чужую личную жизнь.

Но со временем обида сошла на нет, и женщины помирились в 2019 году. Они даже обсуждали совместные съемки.

Джулия Робертс и Дженнифер Энистон
Фото Zuma, Getty Images

Игги Азалия и Снуп Догг

Все началось с того, что рэпер высмеял лицо Игги без макияжа в одной из своих социальных сетей в 2014 году. Это глубоко задело певицу, и она решила не молчать, а заступиться за себя. Так завязалась словесная перепалка между знаменитостями: Снуп Догг матерился на Азалию, а она назвала рэпера «зависимым дядькой».

В конечном итоге он извинился перед певицей в видеообращении. На этом ссора и закончилась. Игги приняла извинения.

Игги Азалия и Снуп Догг
Фото Global Look Press

Карл Лагерфельд и Адель

Знаменитый модельер славился противоречивыми мнениями. Именно поэтому Лагерфельд порой встречался с недовольством общественности.

Карл Лагерфельд и Адель
Фото Getty Images

Однажды он восхитился невероятным голосом Адель, но назвал ее «слишком толстой». Певица в ответ напомнила, что никогда не стремилась соответствовать стандартам красоты. А ее фанаты на него взъелись: они требовали от Карла публичных извинений. Даже Мадонна выразила недовольство главой Chanel. Поэтому спустя некоторое время Лагерфельд отправил «извинительную» партию сумок модного дома. Адель подарок приняла и никаких обид не держит.

Майкл Дуглас, Карл III и&nbsp;принц Гарри, Джеки Чан.Не оправдали надежд: 5 звезд, которые разочаровались в своих детях

2
  • Lars Berger

    В сентябре 1945 года в СССР побывала делегация США под руководством М. Колмера. Американцы вели переговоры со Сталиным по поводу предоставления СССР займа, и в обмен на экономическую помощь делегация выдвинула целый список требований. Советский Союз должен был сообщить, какая доля его производства идет на вооружение, предоставить американцам важнейшие данные об отечественной экономике и т.д. Далее, Советский Союз должен был взять на себя обязательство не оказывать политической помощи Восточной Европе и сообщить содержание торговых договоров с этими странами. Как в СССР, так и в странах Восточной Европы, находящихся под его контролем, должна быть гарантирована защита американской собственности, право распространять американские книги, журналы, газеты и кинофильмы... Мы как в прошлое вернулись. На черта нам нужны сведения о том, как кто-то в США поругался? Зачем СЭ это распространяет? С какой целью это навязывается читателям, любителям спорта?

    19.11.2025

  • Добрыня-lzlz

    Какую хрень пишут в,так называемую,"спортивную газету"!!! И самое печальное,что мы,простые читатели,никак это не можем изменить!!!

    19.11.2025