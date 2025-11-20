Клуб неверных: 6 зарубежных звезд, которые публично признались в изменах

Неверные партнеры часто до последнего скрывают измены. Многие, боясь разрушить брак, прячутся от супругов и тянут время, вместо того чтобы честно сказать о проблемах. Но есть и противоположные случаи: люди изменяют и даже не пытаются это скрывать. Они открыто заявляют о неверности и рассчитывают на понимание и прощение со стороны публики. Чаще всего подобное поведение встречается у знаменитостей — на их счету немало спорных и громких историй о романах на стороне, которые до сих пор вызывают горячие обсуждения.
Рассказываем, что из зарубежных звезд публично признался в измене второй половине.
Музыкальный и семейный тандем Бейонсе и Jay-Z едва не разрушился из-за неверности рэпера. О его изменах широкой публике стало известно после выхода пронзительного альбома Бейонсе «Lemonade». В своих композициях обманутая жена откровенно поведала о супружеской неверности и желании разорвать отношения. Ярким выражением ее боли и достоинства стала строка: «Who the fuck do you think I am? You ain't married to no average bitch, boy» («Кем, черт возьми, ты меня считаешь? Ты не женат на какой-то заурядной телке, парень» — перевод редакции).
Ответ Jay-Z не заставил себя долго ждать: он принес извинения своей любимой супруге, также выразив их музыкально — в треке Family Feud, на который позднее был снят мини-фильм. В этой песне рэпер признал свои ошибки со словами: «I apologize, often womanize / Took for my child to be born, see through a woman's eyes» («Я извиняюсь, часто изменял / Мне понадобилось, чтобы мой ребенок родился, чтобы увидеть мир глазами женщины» — перевод редакции). В конце клипа он произносит слова раскаяния в исповедальной кабинке церкви, что символизирует глубокое сожаление.
Сегодня прежние обиды остались в прошлом. Супруги смогли преодолеть этот сложный период и двигаться дальше вместе. В 2017 году они во второй раз стали родителями, на свет появились близнецы. Сейчас Бейонсе и Jay-Z по-прежнему сохраняют крепкий союз.
Рэп-исполнитель Ашер и его супруга, стилист Тамека Фостер развелись в 2009 году после ряда неверностей со стороны артиста. СМИ писали, что музыкант влюбился в жгучую брюнетку и в целом вел себя как холостяк. Однако Ашер признался, что годы брака стали для него «лучшей ошибкой в жизни» — периодом, который многому его научил и помог взглянуть на себя со стороны.
Известно, что союз Ашера и Тамеки сопровождался длительными судебными разбирательствами по вопросам опеки над детьми. Но паре удалось сохранить хорошие отношения ради сыновей.
Несмотря на это, Ашер неоднократно подчеркивал, что ценит семейный опыт и стремится оставаться ответственным отцом. Он признавал, что именно последствия личных решений и испытания после развода заставили его переосмыслить приоритеты, взять паузу для внутренней работы и сконцентрироваться на росте — как в жизни, так и в творчестве.
В 2023 году состоялась премьера документального сериала о жизни Дэвида Бекхэма и его семьи. Многие привыкли видеть идеальную картину, однако в фильме Бекхэмы подняли непростую тему — измену Дэвида. В 2003 году их союз переживал кризис. Футболист закрутил роман с Ребеккой Лус — моделью и телезвездой. Дэвид смог признаться в неверности, но после этого в их паре наступила черная полоса. Виктория назвала тот период «самым тяжелым» и призналась, что не чувствовала мужа рядом.
Несмотря на трудности, пара смогла преодолеть кризис и до сих пор радует фанатов семейной идиллией.
Британский мачо Джуд Лоу прославился бурной личной жизнью. Самым обсуждаемым романом актера стала связь с Сиенной Миллер, которая моложе его на девять лет. Пара познакомилась и сблизилась на съемках картины «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины». На Рождество 2004 года, спустя год отношений, они объявили о помолвке. Но уже в 2005-м выяснилось, что Джуд изменил невесте с няней своих детей Дейзи Райт. Пара разошлась. Позже они неоднократно предпринимали попытки воссоединиться, но ничего не вышло.
В интервью для Variety Джуд отметил, что излишний интерес публики заставил его по-новому взглянуть на собственную жизнь и поступки, научил осторожности и умению защищать границы. Он отметил, что рад завершению периода, когда его романам уделяли слишком много внимания, однако ему пришлось выработать правила общения с прессой на расстоянии.
Предпринимательница и звезда реалити-шоу Крис Дженнер открыто рассказала о своем раннем браке и ошибках молодости. Она вышла замуж в 22 года, еще не успев пожить для себя, и позже призналась, что именно этот поспешный шаг сыграл с ней злую шутку: в возрасте за 30 она закрутила роман на стороне и изменила мужу — Роберту Кардашьян.
«Я вышла замуж очень рано. Познакомилась с Робертом в 18, встречались четыре года и поженились в 22. Когда мне было за 30, у меня был роман. Больше всего на свете я жалею о том, что это разрушило мою семью», — призналась Крис.
Крис Дженнер была в браке с Робертом Кардашьяном с июля 1978 по март 1991 года. В этом союзе родились Кортни, Ким, Хлои и Роберт. Позже она вышла замуж за телезвезду Кейтлина Дженнера, и у них появились Кайли и Кендалл.
Крис призналась, что не гордится своим поведением в те годы, но надеется, что все случилось не напрасно. «Я действительно верю, что у Бога был план. Без этой истории не было бы Кендалл и Кайли», — добавила она.
В 2017 году в интернете появилось видео, где Кевин Харт изменяет беременной на тот момент жене. После комик опубликовал в личном блоге виде, в котором он признается в неверности, извиняется перед супругой и детьми и просит дать второй шанс.
Спустя пару лет история измены актера вновь всплыла. Монтия Саббаг, с которой он изменил жене, выдвинула Харту иск в 60 млн долларов и обвинила его в сговоре с другом. Она утверждала, что актер и его приятель специально тайно сняли их встречу, выложили видео в сеть, чтобы поднять ажиотаж вокруг тура Кевина. Комик свою вину не признал, он утверждал, что стал жертвой вымогательств.