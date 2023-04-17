Как выглядят знаменитости до и после пластики? 8 удачных и не очень примеров

Тот факт, что звезды часто прибегают к пластическим операциям, чтобы выглядеть привлекательнее, давно не секрет. Многие знаменитости бывали у хирурга не раз.

Мы собрали удачные (и не очень) примеры и обсудили их с пластическим хирургом Марией Ситниковой.

Белла Хадид

Фото Global Look Press

Белла Хадид сделала ринопластику в 14 лет. В интервью Vogue модель рассказала, что жалеет об этой операции, и отметила, что это было единственное изменение в ее внешности. Но возможно, девушка что-то недоговаривает.

Крис Дженнер

Фото Getty Images

Глава семьи Кардашьян-Дженнер призналась, что делала подтяжку лица перед второй свадьбой своей дочери Ким.

Ариана Гранде

Фото Getty Images

Ринопластика, подтяжка век и филлеры для губ — вот список операций поп-дивы.

Анджелина Джоли

Фото Global Look Press

Острые скулы — изюминка яркой внешности актрисы. Такие можно получить, если удалить комочки Биша — жировые образования между щечными мышцами, жевательной и скуловыми мыщцами. Позже этому тренду последовала и Меган Фокс.

Меган Фокс

Фото Global Look Press

У американской актрисы и фотомодели тоже есть свои скелеты в шкафу. За ее эффектной внешностью — множество процедур и операций.

Ханде Эрчел

Фото Соцсети

Звезда нашумевшего турецкого сериала «Постучись в мою дверь» заметно изменилась с тех пор, когда она играла Захиде в сериале «Королек — птичка певчая».

Донателла Версаче

Фото Global Look Press

Имя сестры легендарного Джанни Версачи стало нарицательным для жертв пластической хирургии. Глава модного дома прибегала к услугам хирургов множество раз.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!