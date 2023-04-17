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Сегодня, 18:00

Как выглядят знаменитости до и после пластики? 8 удачных и не очень примеров

Полина Соколова
Автор
Мария Ситникова
Пластический хирург
Проверка фактов
Проверка фактов

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Актриса Ханде Эрчел.
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Тот факт, что звезды часто прибегают к пластическим операциям, чтобы выглядеть привлекательнее, давно не секрет. Многие знаменитости бывали у хирурга не раз.

Мы собрали удачные (и не очень) примеры и обсудили их с пластическим хирургом Марией Ситниковой.

Белла Хадид

Модель Белла Хадид.
Фото Global Look Press

Белла Хадид сделала ринопластику в 14 лет. В интервью Vogue модель рассказала, что жалеет об этой операции, и отметила, что это было единственное изменение в ее внешности. Но возможно, девушка что-то недоговаривает.

Похоже, что Белла Хадид выполнила эндоскопическую подтяжку верхней трети лица и бровей для создания фирменного «лисьего» взгляда, а также ментопластику (увеличение проекции подбородка с применением импланта) и ринопластику.
Мария Ситникова
Пластический хирург

Крис Дженнер

Фото Getty Images

Глава семьи Кардашьян-Дженнер призналась, что делала подтяжку лица перед второй свадьбой своей дочери Ким.

Крис Дженнер выполнила круговую подтяжку лица и SMAS-лифтинг (воздействие ультразвуковых волн, в результате которого происходит уплотнение существующего коллагена). А также многократную ринопластику, из-за чего нос деформировался и выглядит неестественно.
Мария Ситникова
Пластический хирург

Ариана Гранде

Певица Ариана Гранде.
Фото Getty Images

Ринопластика, подтяжка век и филлеры для губ — вот список операций поп-дивы.

Ариана Гранде выполнила эндоскопическую подтяжку верхней трети лица и ринопластику. Судя по фото, брови сместились вверх, взгляд стал более открытым, появился «кукольный» нос.
Мария Ситникова
Пластический хирург

Анджелина Джоли

Актриса Анджелина Джоли.
Фото Global Look Press

Острые скулы — изюминка яркой внешности актрисы. Такие можно получить, если удалить комочки Биша — жировые образования между щечными мышцами, жевательной и скуловыми мыщцами. Позже этому тренду последовала и Меган Фокс.

Если сравнить фотографии Анджелины Джоли в молодости и сейчас, можно заметить более широкий и менее «вздернутый» нос. Это результат ринопластики,которую выполнила звезда.
Мария Ситникова
Пластический хирург

Меган Фокс

Актриса Меган Фокс.
Фото Global Look Press

У американской актрисы и фотомодели тоже есть свои скелеты в шкафу. За ее эффектной внешностью — множество процедур и операций.

Для формирования нынешних черт лица Меган потребовалась ринопластика, подтяжка верхней трети лица и бровей.
Мария Ситникова
Пластический хирург
Меган Фокс. Как изменилась Меган Фокс со съемок «Трансформеров»

Ханде Эрчел

Актриса Ханде Эрчел.
Фото Соцсети

Звезда нашумевшего турецкого сериала «Постучись в мою дверь» заметно изменилась с тех пор, когда она играла Захиде в сериале «Королек — птичка певчая».

Ханде Эрчел сделала ринопластику, подтяжку верхней трети лица и бровей. Очерченный овал и четкие скулы — результат использования нитей и филлеров.
Мария Ситникова
Пластический хирург

Донателла Версаче

Модельер Донателла Версаче.
Фото Global Look Press

Имя сестры легендарного Джанни Версачи стало нарицательным для жертв пластической хирургии. Глава модного дома прибегала к услугам хирургов множество раз.

Донателла Версаче выполнила множество пластических операций: увеличение груди, ринопластика, SMAS-подтяжка лица. Но удачным результат назвать сложно. Возможно, в ходе выполнения операций возникли осложнения.
Мария Ситникова
Пластический хирург
Милли Бобби Браун. Как изменилась Милли Бобби Браун за 7 лет «Очень странных дел»

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