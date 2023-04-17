Как выглядят знаменитости до и после пластики? 8 удачных и не очень примеров

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Тот факт, что звезды часто прибегают к пластическим операциям, чтобы выглядеть привлекательнее, давно не секрет. Многие знаменитости бывали у хирурга не раз.
Мы собрали удачные (и не очень) примеры и обсудили их с пластическим хирургом Марией Ситниковой.
Белла Хадид сделала ринопластику в 14 лет. В интервью Vogue модель рассказала, что жалеет об этой операции, и отметила, что это было единственное изменение в ее внешности. Но возможно, девушка что-то недоговаривает.
Глава семьи Кардашьян-Дженнер призналась, что делала подтяжку лица перед второй свадьбой своей дочери Ким.
Крис Дженнер выполнила круговую подтяжку лица и SMAS-лифтинг (воздействие ультразвуковых волн, в результате которого происходит уплотнение существующего коллагена). А также многократную ринопластику, из-за чего нос деформировался и выглядит неестественно.Мария СитниковаПластический хирург
Ринопластика, подтяжка век и филлеры для губ — вот список операций поп-дивы.
Ариана Гранде выполнила эндоскопическую подтяжку верхней трети лица и ринопластику. Судя по фото, брови сместились вверх, взгляд стал более открытым, появился «кукольный» нос.Мария СитниковаПластический хирург
Острые скулы — изюминка яркой внешности актрисы. Такие можно получить, если удалить комочки Биша — жировые образования между щечными мышцами, жевательной и скуловыми мыщцами. Позже этому тренду последовала и Меган Фокс.
Если сравнить фотографии Анджелины Джоли в молодости и сейчас, можно заметить более широкий и менее «вздернутый» нос. Это результат ринопластики,которую выполнила звезда.Мария СитниковаПластический хирург
У американской актрисы и фотомодели тоже есть свои скелеты в шкафу. За ее эффектной внешностью — множество процедур и операций.
Для формирования нынешних черт лица Меган потребовалась ринопластика, подтяжка верхней трети лица и бровей.Мария СитниковаПластический хирург
Звезда нашумевшего турецкого сериала «Постучись в мою дверь» заметно изменилась с тех пор, когда она играла Захиде в сериале «Королек — птичка певчая».
Ханде Эрчел сделала ринопластику, подтяжку верхней трети лица и бровей. Очерченный овал и четкие скулы — результат использования нитей и филлеров.Мария СитниковаПластический хирург
Имя сестры легендарного Джанни Версачи стало нарицательным для жертв пластической хирургии. Глава модного дома прибегала к услугам хирургов множество раз.
Донателла Версаче выполнила множество пластических операций: увеличение груди, ринопластика, SMAS-подтяжка лица. Но удачным результат назвать сложно. Возможно, в ходе выполнения операций возникли осложнения.Мария СитниковаПластический хирург
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