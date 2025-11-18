Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Статьи
Знаменитости которые отказались от фотошопа и показали свое реальное тело и лицо
Жизнь и общество

Сегодня, 08:35

4 мин.

Реальная красота: 10 фотографий знаменитостей, показавших свою внешность без фотошопа

Дарья Хромова
Автор
Знаменитости, которые отказались от фотошопа и показали свое реальное тело и лицо
Фото Getty Images

В эру социальных сетей мы привыкли видеть фотографии звезд идеальными, без единого изъяна на лице или теле. Многие начинают комплексовать из-за своего внешнего вида, не осознавая, что большинство нереально красивых фотографий селебрити — это всего лишь фотошоп. Но некоторые бросают вызов системе! Показываем фотографии актрис, инфлюенсеров и певиц, которые отказались редактировать их.

Сальма Хайек

Голливудские звезды тоже стареют. Сальма Хайек, например, совсем не стесняется своих возрастных изменений. Среди гламурных фотографий с красных дорожек в ее профиле можно увидеть обычные повседневные фото. Хайек не скрывает морщины и даже первые седые волосы.

Сальма Хайек
Фото Getty Images; личный аккаунт Сальмы Хайек
Стало известно, почему Сальма Хайек пропустила свадьбу Безоса.Стало известно, почему Сальма Хайек пропустила громкую свадьбу Безоса

Селена Гомес

Селена Гомес давно придерживается философии бодипозитива и не скрывает этого! Она признавалась, что не собирается втягивать живот ради короткого ролика или фотографии в соцсетях. На одном из фото певица продемонстрировала свою фигуру в открытом купальнике.

Селена Гомес
Фото Getty Images; личный аккаунт Селены Гомес

Рианна

Рири тоже не стесняется своего тела. Обычно она не фотошопит свои фотографии и даже после нескольких беременностей не стремится скрывать свою фигуру. Но еще задолго до этого Рианна постила натуральные снимки. Например — пляжная фотография, на которой видны волосы на ногах и растяжки на теле.

Рианна
Фото Getty Images; личный аккаунт Рианны

Зендея

Актриса однажды открыто раскритиковала культуру фотошопа, выложив фотографии до и после обработки редакторами в профиле. «Не могу поверить, что мое тело отредактировали. Это именно то, что заставляет женщин чувствовать себя неуверенными в себе», — написала Зендея в посте. Она совсем не стесняется неудачных фотографий и часто подшучивает над собой.

Зендея
Фото Личный аккаунт Зендеи, соцсети
Том Холланд и&nbsp;Зендея: помолвка и&nbsp;свадьба.Том Холланд и Зендея: история любви самой милой пары Голливуда

Эми Шумер

«Красотка на всю голову» Эми Шумер придерживается таких же взглядов, как и ее героиня в знаменитом фильме. Актриса любит себя такой, какая она есть. Шумер даже просит не обрабатывать ее фотографии на красных дорожках.

Эми Шумер
Фото Getty Images; личный аккаунт Эми Шумер

Приянка Чопра

Индийская актриса, фотомодель и певица критически относится ко всей ненатуральной красоте. Она часто напоминает подписчикам, что каждое тело красиво и нет его «идеальной» формы.

Приянка Чопра
Фото Getty Images; личный аккаунт Приянки Чопра

Кортни Кардашьян

Эту семью странно видеть в этом списке, так как Кардашьяны активно пользуются возможностями редактирования фотографий и пластической хирургией для изменения внешности. Однако старшая из сестер — Кортни — не постеснялась выложить фотографию сразу после родов без макияжа.

Кортни Кардашьян
Фото Global Look Press; личный аккаунт Кортни Кардашьян

Барби Феррейра

Девушку многие могут знать по роли в сериале «Эйфория», однако, помимо того, она уже долгое время работает в качестве модели plus-size. Барби придерживается здорового отношения к себе и своему телу, выкладывая необработанные фото в соцсети.

Барби Феррейра
Фото Getty Images; личный аккаунт Барби Феррейры

Однако сейчас актриса сбросила 30 килограммов! Теперь она спешит делиться фотографиями без фильтров, показывая, какой длинный путь она прошла.

Барби Феррейра
Фото Getty Images; личный аккаунт Барби Феррейры
Эйфория, Ру, Зендея.Продолжение «Эйфории»: что известно о 3-м сезоне подросткового сериала

Леди Гага

Легендарная певица также выступает против агрессивного ретуширования в фотошопе. Да, Леди Гага не отказывается от макияжа, ведь он играет чуть ли не самую важную роль в создании ее сценического образа. Но она никак не изменяет свою внешность в фоторедакторах: не уменьшает нос и не увеличивает бедра, как большинство инфлюенсеров.

Фото Kevin Winter, Getty Images; Личный аккаунт Леди Гаги, соцсети

Памела Андерсон

Если сравнивать фотографии Памелы Андерсон из девяностых и сейчас, то звезду можно попросту не узнать без ярких теней и блестящей помады. После смерти близкой подруги Алексис Фогель в 2019 году, которая была ее визажисткой, модель отказалась от любого макияжа. «Без Алексис мне лучше не краситься», — признавалась Андерсон.

Фото Rodin Eckenroth, Vince Bucci, Getty Images
Угадайте возраст звезд по&nbsp;фотографии.Угадайте возраст зарубежных звезд: тест от «Стиля жизни»

4
ВКонтакте Дзен Max
Мотивация
Новости холдинга
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»

  • ДиRECтор

    Неужели СЭ пользуется запрещённым Инстаграм? Ай-яй-яй!

    18.11.2025

  • tatarin

    Ответ на Ваш вопрос в самОм вопросе.

    18.11.2025

  • Михаил Т

    Сблевал

    18.11.2025

  • andyk82

    Кто эти страхуилы?

    18.11.2025