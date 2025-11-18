Реальная красота: 10 фотографий знаменитостей, показавших свою внешность без фотошопа

В эру социальных сетей мы привыкли видеть фотографии звезд идеальными, без единого изъяна на лице или теле. Многие начинают комплексовать из-за своего внешнего вида, не осознавая, что большинство нереально красивых фотографий селебрити — это всего лишь фотошоп. Но некоторые бросают вызов системе! Показываем фотографии актрис, инфлюенсеров и певиц, которые отказались редактировать их.

Сальма Хайек

Голливудские звезды тоже стареют. Сальма Хайек, например, совсем не стесняется своих возрастных изменений. Среди гламурных фотографий с красных дорожек в ее профиле можно увидеть обычные повседневные фото. Хайек не скрывает морщины и даже первые седые волосы.

Фото Getty Images; личный аккаунт Сальмы Хайек

Селена Гомес

Селена Гомес давно придерживается философии бодипозитива и не скрывает этого! Она признавалась, что не собирается втягивать живот ради короткого ролика или фотографии в соцсетях. На одном из фото певица продемонстрировала свою фигуру в открытом купальнике.

Фото Getty Images; личный аккаунт Селены Гомес

Рианна

Рири тоже не стесняется своего тела. Обычно она не фотошопит свои фотографии и даже после нескольких беременностей не стремится скрывать свою фигуру. Но еще задолго до этого Рианна постила натуральные снимки. Например — пляжная фотография, на которой видны волосы на ногах и растяжки на теле.

Фото Getty Images; личный аккаунт Рианны

Зендея

Актриса однажды открыто раскритиковала культуру фотошопа, выложив фотографии до и после обработки редакторами в профиле. «Не могу поверить, что мое тело отредактировали. Это именно то, что заставляет женщин чувствовать себя неуверенными в себе», — написала Зендея в посте. Она совсем не стесняется неудачных фотографий и часто подшучивает над собой.

Фото Личный аккаунт Зендеи, соцсети

Эми Шумер

«Красотка на всю голову» Эми Шумер придерживается таких же взглядов, как и ее героиня в знаменитом фильме. Актриса любит себя такой, какая она есть. Шумер даже просит не обрабатывать ее фотографии на красных дорожках.

Фото Getty Images; личный аккаунт Эми Шумер

Приянка Чопра

Индийская актриса, фотомодель и певица критически относится ко всей ненатуральной красоте. Она часто напоминает подписчикам, что каждое тело красиво и нет его «идеальной» формы.

Фото Getty Images; личный аккаунт Приянки Чопра

Кортни Кардашьян

Эту семью странно видеть в этом списке, так как Кардашьяны активно пользуются возможностями редактирования фотографий и пластической хирургией для изменения внешности. Однако старшая из сестер — Кортни — не постеснялась выложить фотографию сразу после родов без макияжа.

Фото Global Look Press; личный аккаунт Кортни Кардашьян

Барби Феррейра

Девушку многие могут знать по роли в сериале «Эйфория», однако, помимо того, она уже долгое время работает в качестве модели plus-size. Барби придерживается здорового отношения к себе и своему телу, выкладывая необработанные фото в соцсети.

Фото Getty Images; личный аккаунт Барби Феррейры

Однако сейчас актриса сбросила 30 килограммов! Теперь она спешит делиться фотографиями без фильтров, показывая, какой длинный путь она прошла.

Фото Getty Images; личный аккаунт Барби Феррейры

Леди Гага

Легендарная певица также выступает против агрессивного ретуширования в фотошопе. Да, Леди Гага не отказывается от макияжа, ведь он играет чуть ли не самую важную роль в создании ее сценического образа. Но она никак не изменяет свою внешность в фоторедакторах: не уменьшает нос и не увеличивает бедра, как большинство инфлюенсеров.

Фото Kevin Winter, Getty Images; Личный аккаунт Леди Гаги, соцсети

Памела Андерсон

Если сравнивать фотографии Памелы Андерсон из девяностых и сейчас, то звезду можно попросту не узнать без ярких теней и блестящей помады. После смерти близкой подруги Алексис Фогель в 2019 году, которая была ее визажисткой, модель отказалась от любого макияжа. «Без Алексис мне лучше не краситься», — признавалась Андерсон.