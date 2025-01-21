8 звезд, которых выгнали из школ и университетов

У многих успешных людей нет высшего образования, а у кого-то — даже школьного аттестата. Некоторые сами бросали учебу, чтобы строить карьеру, тогда как других исключали за драки, прогулы и кражи. Рассказываем, кто из звезд плохо вел себя в школе, а кого выгоняли незаслуженно.

Марлон Брандо

Один из величайших в истории кино актеров Марлон Брандо родился в семье бизнесмена и актрисы, но был лишен беззаботного и счастливого детства. Его мать злоупотребляла алкоголем, а отец воспитывал детей в строгости и был скуп на эмоции. К сыну Марлон Брандо-старший относился хуже всего.

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Из-за этого юный Брандо искал внимания в школе, где не отличался примерным поведением. По одной из версий, Марлона исключили из учебного заведения за то, что он проехался по холлу школы на мотоцикле. По другой, будущего актера выгнали из военной академии, куда «на перевоспитание» его отправил отец, за нарушение дисциплины. Существует и третья версия — согласно ей Брандо исключили из обоих учебных заведений.

Владимир Машков

Машкова дважды исключали из театрального вуза, и оба раза за драку. Сначала его выгнали из Новосибирского государственного театрального училища, а потом и из Школа-студии МХАТ.

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Чтобы окончательно не уходить из театра, Машков устроился туда декоратором и через год решил попытать удачи и поступить на курс Олега Табакова. Результат не нуждается в представлении.

Оуэн Уилсон

Комедийный актер и сценарист Оуэн Уилсон, часто сотрудничающий с Уэсом Андерсоном, в школе не отличался хорошей успеваемостью.

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Однажды Уилсон украл у преподавателя геометрии учебник, чтобы переписать из него ответы и сдать экзамен. Его обман быстро раскрылся, и будущего актера исключили.

Никита Михалков

Лауреат «Оскара» Никита Михалков, возможно, никогда бы и не стал режиссером, если бы не его исключение из Театрального училища имени Щукина. Михалкова выгнали оттуда за то, что он, будучи уже действующими актером, игнорировал запрет на съемки для студентов.

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После исключения Михалков перевелся на режиссерский факультет во ВГИК, где в качестве диплома снял свой первый фильм.

Роберт Паттинсон

Звезду «Сумерек» и «Бэтмена» выгнали из школы за продажу порнографических журналов, которые Паттинсон воровал в местном магазине. Об этом сам актер однажды рассказал на «Шоу Говарда Стерна».

«Я обычно заходил и брал типа один или два, а затем клал их в сумку. Я занимался этим в школьной форме, поэтому это было довольно рискованно. В конце концов я так осмелел, что однажды забрал всю стопку», — вспоминал Паттинсон.

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Бизнес был прибыльным, но его быстро прикрыли. Будущего актера поймал продавец и поставил перед выбором — либо он звонит родителям, либо сообщает о краже в полицию. Юный Паттинсон умолял мужчину не сдавать его правоохранителям. Тогда продавец рассказал обо всем не только маме и папе Роберта, но и его преподавателям.

Сальма Хайек

Актриса Сальма Хайек тоже не отличалась примерным поведением. В детстве она очень любила шутить и разыгрывать своих одноклассниц, за что в 12 лет девочку выгнали из католической школы-интерната.

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Это, впрочем, не помешало ей построить успешную карьеру и стать первой мексиканской актрисой, номинированной на премию «Оскар».

Киану Ривз

Детство Киану Ривза прошло в Торонто, куда семья переехала после того, как его мать повторно вышла замуж. За пять лет Ривз сменил четыре школы, включая школу искусств. Несмотря на то что мальчик проявлял интерес к знаниям, учиться ему было сложно из-за дислексии. Сам Ривз признавался, что из-за трудностей в чтении был не самым примерным учеником и часто болтал на уроках. В итоге из школы его выгнали. По словам самого Ривза, это произошло из-за его излишней непокорности.

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Впоследствии он предпринял попытку доучиться, но уже сам бросил школу и так и не получил аттестат.

Льюис Хэмилтон

Льюса Хэмилтона выгнали из школы, когда ему было 15 лет, из-за неприятного инцидента — будущего пилота «Формулы-1» заподозрили в участии в драке. Из-за того, что один из учеников получил серьезные травмы, Хэмилтона и еще пятерых человек исключили.

«Я думал, что моя жизнь кончена, и очень не хотел возвращаться домой в тот день», — вспоминал гонщик.

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К счастью, обвинения оказались ошибочными. Благодаря своему отцу, который решил отстоять честь сына, Хэмилтон вернулся в школу через два месяца. По словам пилота, этот инцидент чуть не изменил всю его жизнь.