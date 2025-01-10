Самые ожидаемые звездные свадьбы 2025 года

2025 год обещает быть богатым на звездные свадьбы. Многие знаменитости, объявившие о помолвке, уже активно готовятся к торжествам — выбирают локации, составляют списки гостей и работают с известными дизайнерами над свадебными нарядами.

Рассказываем о самых ожидаемых церемониях года.

Ксения Бородина и Николай Сердюков

Недавно Ксения Бородина получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Николая Сердюкова. Об этом телеведущая рассказала на своей страничке в соцсетях. Избранник Бородиной ответственно подошел к организации предложения и сделал его по-настоящему запоминающимся.

Фото Личный аккаунт Ксении Бородиной, соцсети

В декабре 2024-го влюбленные отправились на ночную экскурсию в Эрмитаж. Когда они подошли к часам «Павлин», Николай встал перед девушкой на одно колено. «Я сказала «да». Я не могла бы сказать «нет», потому что, сказав «нет», я бы потеряла возможность каждый день чувствовать себя самой любимой, с такой заботой, которую ты мне даришь», — написала Бородина у себя в соцсетях.

Фото соцсети

Селена Гомес и Бенни Бланко

В 2025 году замуж выходит 32-летняя актриса Селена Гомес. Ее 36-летний возлюбленный Бенни Бланко сделал ей предложение в декабре 2024-го. Гомес выложила в соцсети фотографию помолвочного кольца с огромным бриллиантом. «Вечность начинается сейчас», — подписала снимок Селена.

Фото Личный аккаунт Селены Гомес, соцсети

Некоторые поклонники раскритиковали внешность ее избранника, но на все претензии звезда отвечает, что никогда еще не была так счастлива. Доброжелатели поддерживают Селену в решении не обращать внимание на хейтеров, ведь в последние годы певица перенесла много трудностей. В 2016-м у нее обострилось аутоиммунное заболевание — волчанка, а в 2018-м, после расставания с Джастином Бибером, Гомес начала страдать от депрессии и панических атак.

Фото Личный аккаунт Селены Гомес., соцсети

Анна Семенович и Денис Шреер

Анна Семенович, бывшая солистка группы «Блестящие», известна как секс-символ и обладательница привлекательной фигуры. Но до сих пор яркая внешность не помогла ей обрести семейное счастье. В свои 44 года певица и актриса никогда не была замужем. Однако скоро все может поменяться. Летом 2024 года Семенович впервые представила публике своего нового возлюбленного — предпринимателя Дениса Шреера. Роман начался со скандала: оказалось, что Шреер женат и имеет сына.

Фото Личный аккаунт Анны Семенович, соцсети

Но Семенович верит, что ее и Дениса связывают искренние чувства. Она не раз заявляла прессе, что ее избранник женат лишь на бумаге и находится в процессе развода. По словам звезды, пара сразу же узаконит отношения, как только Денис добьется расторжения брака.

Севиль и TONI

Слухи о готовящейся свадьбе появились еще в сентябре, однако достоверно о помолвке музыкантов стало известно в ноябре 2024-го. До этого солистка группы Artik&Asti Севиль Велиева и певец TONI (настоящее имя — Антон Гайворонский) встречались около двух лет. Артисты долго держали в секрете, что собираются пожениться.

Фото Личный аккаунт Антона Гайворонского, соцсети

Тайна была раскрыта случайно на торжестве по случаю дня рождения Велиевой: перед гостями их помолвку упомянул один из музыкантов группы Artik&Asti. Влюбленные новость опровергать не стали.

Григорий Лепс и Аврора Киба

Весной 2024 года Григорий Лепс шокировал публику, появившись на светском мероприятии в компании вчерашней школьницы — 18-летней Авроры Кибы. А уже в июне певец объявил, что Аврора — его невеста. Многие интернет-пользователи не верят в искренность девушки и обвиняют ее в жажде наживы. Кто-то даже выдвигает версию, что Аврора работает в эскорте.

Фото Алексей Белкин, news.ru, Global Look Press

Однако Киба не обращает внимание на хейтеров. Чтобы доказать серьезность намерений своего возлюбленного, она опубликовала фото, где на ее безымянном пальце виднелось дорогое бриллиантовое кольцо.

Фото Личный аккаунт Авроры Киба., соцсети

Фиби Уоллер-Бридж и Мартин МакДонах

Звезда сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж не любит распространяться о своей личной жизни. Поэтому до недавнего времени поклонникам было неизвестно, собирается ли она замуж за своего возлюбленного. С Мартином МакДонахом, режиссером оскароносного фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», актриса встречается с 2018 года.

Фото Christopher Polk, Getty Images

В конце 2023 года Уоллер-Бридж появилась на свадьбе своего брата в розовом костюме-тройке, а дополнила она этот образ кольцом, похожим на обручальное, которое надела на безымянный палец. Поклонники надеются, что в 2025-м режиссер и сценаристка наконец свяжут себя узами брака.

Давид Манукян и Мари Краймбрери

В последнее время ходят упорные слухи, что бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян сделал предложение исполнительнице Мари Краймбрери. Пара состоит в отношениях уже около трех лет. Все это время они не афишировали события своей личной жизни. Однако 21 августа, в свой день рождения, певица поделилась фотографиями в соцсетях, где на безымянном пальце правой руки у нее красовалось бриллиантовое кольцо.

Фото Личный аккаунт Давида Манукяна, соцсети

Пока что ни Дава, ни Краймбрери официально не подтвердили новость, однако поклонники уверены: звездная свадьба состоится в 2025-м. Многие переживают за певицу, ведь Ольга Бузова не раз заявляла, что в отношениях Дава прибегал к психологическому и физическому насилию.

Фото Личный аккаунт Мари Краймбрери., соцсети

Адель и Рич Пол

Новый избранник Адель — один из самых влиятельных агентов в мире баскетбола. Его самый известный клиент — легендарный Леброн Джеймс. С Полом певица начала встречаться еще в 2022 году, вскоре после расставания со своим мужем Саймоном Конески, с которым состояла в браке с 2018 по 2021 год. От первого брака у Адель есть сын Анжело, мальчику уже 11 лет.

Фото Harry How, Getty Images

Слухи о помолвке Адель подтвердила в августе 2024-го во время концерта. Она увидела у одного из зрителей баннер с надписью «Выходи за меня!». «Я не могу выйти за тебя замуж, я уже выхожу за другого!» — ответила певица поклоннику.

Эмма Робертс и Коди Джон

Племянница Джулии Робертс Эмма, известная ролями в нескольких голливудских ромкомах, поделилась с подписчиками трогательной фотографией. На ней она обнимает своего бойфренда, начинающего актера Коди Джона, и демонстрирует руку с кольцом на безымянном пальце.

Фото Личный аккаунт Эммы Робертс, соцсети

«Выкладываю это здесь, пока мама всем не рассказала», — так Робертс подписала фотографию. Для нее это будет второй брак. От первого мужа Гаррета Хедлунда она родила сына Роудса, которому недавно исполнилось четыре года.

Леди Гага и Майкл Полански

Список звездных невест 2025 года пополнила певица Леди Гага. В прошлом артистка славилась эксцентричными нарядами, однако несколько лет назад она решила сменить имидж на более элегантный. Что касается аксессуаров, то еще в мае 2024-го на безымянном пальце певицы фанаты заметили великолепное кольцо. Тотчас же поползли слухи о помолвке Леди Гаги и ее бойфренда Майкла Полански, с которым они встречаются уже много лет.

Фото Loredana Sangiuliano, Keystone Press Agency, Global Look Press

Официально пара подтвердила намерения пожениться на Олимпийских играх в Париже, где Леди Гага выступала на церемонии открытия. В сети завирусилось видео, на котором во время общения с французским политическим деятелем Габриэлем Атталем певица представила Полански как своего жениха.

Фото Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Ида Галич и Олег Ледвич

В январе блогер и телеведущая Ида Галич объявила о помолвке с бизнесменом Олегом Ледвичем. «Удивительный, прекрасный год. Я много что вела, много где была, много проектов запускала. Но есть одна новость, которую никто еще не знает. Я снова невеста!» — поделилась в соцсетях Ида.

Фото Личный аккаунт Иды Галич, соцсети

В 2025 году пара, скорее всего, узаконит свои отношения.

Зендея и Том Холланд

Эта пара известна тем, что старается сохранять свою личную жизнь в относительной приватности, несмотря на огромное внимание со стороны поклонников. Отношения Зендеи и Тома Холланда начались во время совместной работы над фильмами о Человеке-пауке. С тех пор они стали одной из самых обсуждаемых пар Голливуда, хотя сами актеры редко комментируют свою личную жизнь.

Фото Matthew Stockman, Getty Images

О помолвке пары заговорили после премии «Золотой глобус», на которую Зендея пришла с бриллиантовым обручальным кольцом на пальце. Вскоре эту информацию подтвердили источники издания TMZ. Сама пара пока не комментировала информацию.