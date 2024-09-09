30 звезд, которые начали свою карьеру с КВН

С 1964 года Александр Масляков был бессменным руководителем КВН. Заслуженный артист и кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Масляков воспитал сотни талантливых актеров и комиков, дав им возможность проявить себя в музыке, киноиндустрии и телевидении.

8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет легендарный ведущий ушел из жизни. В память об Александре Маслякове рассказали о 30 звездах, которые начинали свой путь с КВН, а многие из них даже выходили на сцену Высшей лиги под его объявления.

Леонид Якубович

Это сейчас мы знаем его как хозяина «Поля Чудес», а в 1964 году Якубович дебютировал в КВН в составе команды МИСИ и стал одним из первых победителей Высшей лиги КВН.

Фото Pravda Komsomolskaya/Russian Look, Global Look Press

Пелагея

Знаменитая певица в 1997 году стала самой юной участницей КВН — в 11 лет она выступала с командой Новосибирского государственного университета, с которой дошла до полуфинала Высшей лиги. Правда, ее участие в Клубе Веселых и Находчивых длилось недолго — музыкальная карьера начала отнимать слишком много времени и сил.

Фото Petrov Sergey/news.ru, Global Look Press

Павел Воля

В 2001 году играл в КВН за команду «Валеон Дассон» из Пензы и дошел до финала Высшей лиги. Уже позже, в 2005 году, Павел прославился как резидент Comedy Club.

Фото Global Look Press

Тимур Родригез

Харизматичный телеведущий выступал в одной команде вместе с Павлом Волей. Его псевдоним Родригез возник во время диджейства на радиостанции «Хит FM» — в период между участием в КВН и последующим дебютом в Comedy Club.

Фото Natalia Shakhanova, Global Look Press

Гарик Харламов

Еще один резидент Comedy Club был участником аж двух команд КВН: в 2001-2002 годах вместе со сборной Москвы МАМИ попал в Высшую лигу, а в 2003-2004 годах выступал с командой «Незолотая молодежь».

Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Тимур Батрутдинов

Актер кино и телевидения много времени посвятил КВН: выступал в сборной «ФинЭка», писал сценарии для сборной Санкт-Петербурга, дважды выходил в финал Высшей лиги с «Незолотой молодежью» (да, той же, где участвовал Харламов) и даже во время службы в армии стал чемпионом лиги по Московскому военному округу.

Фото Natalya Loginova/Russian Look, Global Look Press

Михаил Галустян

С 1996 года был участником команды КВН «Утомленные солнцем», а в 2002 году стал ее капитаном. Вместе с Михаилом команда четыре раза попадала в Высшую лигу, а в 2003 году стала чемпионом Клуба.

Фото Pravda Komsomolskaya/Russian Look, Global Look Press

Екатерина Варнава

Резидентка Comedy Woman дважды отмечалась в КВН: в 2003 году участвовала в команде «Свои секреты», а с 2005 года числилась в постоянном составе «Сборной малых народов».

Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Станислав Ярушин

В 2000 году играл в команде «Уездный город» и через два года стал чемпионом Высшей лиги КВН, а в 2004 году взял Летний кубок КВН. С 2003 по 2007 год выступал с командой «Лица уральской национальности (ЛУНа)».

Фото Андрей Эрштрем, Известия

Юлия Ахмедова

Сценарист сериала «Универ» играла в КВН с 2003 по 2012 год в команде «25-ая». Интересно, что у Ахмедовой сначала не получилось попасть в мужскую команду — тогда она организовала свой коллектив вместе с друзьями. Зато позже в Stand Up'e Юлия была единственной участницей-девушкой.

Фото Личные соцсети Юлии Ахмедовой

Александр Пушной

Сейчас он известен как телеведущий и музыкант, а в 1997 году с командой «НГУ» Пушной вышел в Высшую лигу. Позже он тоже принимал участие в КВН — в 2000-2001 годах играл в составе «Сибирских сибиряков».

Фото Личные соцсети Александра Пушного

Андрей Бурк овский

Актер театра и кино начал играть в КВН еще будучи школьником и провел с Клубом 28 игр с 2000 года. Его студенческая команда «МаксимуМ» стала чемпионом Томска, финалистом Первой лиги КВН, дважды чемпионом Премьер-лиги и чемпионом Высшей лиги КВН.

Фото Андрей Эрштрем, Известия

Михаил Башкатов

Юморист и участник многочисленных ТВ-шоу студентом участвовал в КВН с командой «Огни большого города», а в 1999 году вошел в состав команды «МаксимуМ» — коллектив брал награды, участвовал в музыкальных и летних турнирах, выходил в Премьер-лигу и Высшую лигу.

Фото Павел Бедняков, Известия

Дмитрий Хрусталев

С 1998 года был капитаном сборной Санкт-Петербурга: команда взяла Кубок Москвы в 1998 году, в 1999 году вышла в финал Высшей лиги, в 2000 получила награду «Малый КиВиН». Кстати, именно он стал преемником Маслякова и новым ведущим КВН в 2022 году.

Фото Личные соцсети Дмитрия Хрусталева

Азамат Мусагалиев

Ныне юморист и телеведущий присоединился к КВН в 2007 году. Тогда он вошел в сборную команды «Альтернатива» из Астрахани, где хорошо зарекомендовал себя и стал ведущим игроком. Позже, в 2009 году был капитаном «Сборной Камызякского края» — его родины, и этой команде он принес статус чемпионства Высшей лиги в 2015 году.

Фото Pravda Komsomolskaya/Russian Look, Global Look Press

Денис Дорохов

Актер в 2004 году получил титул короля Астраханского КВН — тогда его команда «42-й в списке» в официальные лиги еще не выходила. Зато вместе с Азаматом в 2010 году он вывел в финал Первой лиги «Сборную Камызякского края». Позднее, уже активно снимаясь в шоу «Однажды в России», Денис вместе с «Камызяками» вернулся в Высшую лигу КВН и стал чемпионом.

Фото Личные соцсети Дениса Дорохова

Варвара Щербакова

С командой «Женская сборная Хабаровского края» дошла до полуфинала Первой лиги, а также стала участницей телевизионной Премьер-лиги КВН в 2017 году. Также участвовала в играх в Тольятти с командой «Лионель Месси» в 2015 году. После успеха в КВН переехала в Москву — продолжать стендап-карьеру.

Фото Личные соцсети Варвары Щербаковой

Ольга Парфенюк

Играла в КВН в составе команды «Азбука» из Благовещенска, с ней стала победителем центральных лиг МС КВН в 2011-2013 годах. Также она принимала участие в телевизионной Премьер-лиге. Позже вместе с Варварой Щербаковой стала ведущей шоу «Женский форум».

Фото Личные соцсети Ольги Парфенюк

Иван Абрамов

Благодаря КВН комик раскрыл свой талант пародиста. В составе команды «Парапапарам» в 2009 году он выиграл Премьер-лигу КВН, в 2010 году стал постоянным участником Высшей лиги, в 2011 году вышел в финал. Самые известные номера с его участием — пародии на звезд эстрады и ТВ, например Дмитрия Губерниева, Елену Малышеву и Владимира Познера.

Фото Личные соцсети Ивана Абрамова

Какие еще звезды начинали с игры в КВН