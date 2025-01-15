В ожидании чуда: какие звезды станут родителями в 2025 году

Для некоторых звезд 2024 год завершился на особенной ноте: они узнали, что скоро станут родителями. Рассказываем, кого из знаменитостей ждет пополнение в семье в наступившем году.

Анна Заворотнюк

В 2025 году дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, впервые станет мамой. В декабре 2024 года она выложила в социальных сетях снимки с отдыха, на которых поклонники заметили округлившийся живот. Пол ребенка девушка пока держит в секрете.

Фото Личный аккаунт Анны Заворотнюк, соцсети

О замужестве Анны Заворотнюк стало известно осенью 2022 года. Однако имя и личность избранника модель скрывает. Есть предположение, что тайным мужем девушки является миллионер Тимур Исмаилов.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

38-летняя актриса Меган Фокс ждет ребенка от уже бывшего парня — музыканта Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер). В личном блоге звезда опубликовала снимок с фотосессии, а также кадр положительного теста на беременность. Известно, что ранее Меган уже была беременна от Бэйкера, но случился выкидыш.

Фото Presley Ann, Getty Images

Кроме того, малыш станет для Фокс четвертым ребенком, у нее уже есть трое сыновей от экс-супруга Брайана Остина Грина: Ной, Бодхи и Джорни.

Александр Петров и Виктория Антонова

В сентябре 2023 года актер Александр Петров удивил общественность неожиданным событием — женился. Его избранницей стала Виктория Антонова. В декабре 2024 года пара обрадовала аудиторию фотографией. Жена Петрова показала округлившийся животик, нежно и коротко подписала снимок: «Ждем тебя».

Фото Личный аккаунт Александра Петрова, соцсети

Лиза Моряк и Сарик Андреасян

Осенью прошлого года 29-летняя актриса Лиза Моряк сообщила поклонникам радостную новость. Они с мужем, 40-летним режиссером Сариком Андреасяном, ждут второго ребенка.

Фото Личный аккаунт Лизы Моряк, соцсети

Известно, что у творческой пары будет девочка. Актриса активно делится сокровенными моментами в социальных сетях, рассказывает, как прошло очередное УЗИ, осмотр у доктора.

Дочь Эминема Хейли Джейд Скотт и Эван Макклинток

Дочь рэпера Эминема Хейли Джейд Скотт впервые станет мамой в 2025 году. Еще в прошлом году она выложила совместный снимок с мужем Эваном Макклинтоком в социальных сетях и нежно подписала его: «Станем мамой и папой в 2025-м».

Фото Личный аккаунт Хейли Джейд Скотт, соцсети

Также девушка поделилась трогательным видео со своим отцом, где сообщила ему о беременности и подарила футболку с надписью «Дедушка».

Светлана Светикова и Алексей Полищук

В декабре 2024 года 41-летняя певица Светлана Светикова опубликовала фото с изменившейся фигурой. Артистка сообщила, что готовится стать мамой в третий раз. У нее уже есть двое подрастающих детей: 11-летний Милан и 7-летний Кристиан.

Фото Личный аккаунт Светланы Светиковой, соцсети

Известно, что певица состоит в отношениях со звездой мюзиклов и фигуристом Алексеем Полищуком, который является отцом ее троих детей.

Карина Каспарянц

Осенью 2024 года блогер Карина Каспарянц сообщила, что ждет второго ребенка. Вместе с мужем Оскаром Маркаряном они не раз говорили, что мечтают о большой семье. Супруги сообщали, что задумываются о рождении пяти или хотя бы четырех общих детей до 35 лет. Известно, что пара устроила гендер-пати, у них будет девочка, ее назовут Моникой.

Фото Личный аккаунт Карины Каспарянц, соцсети

Александра Игнатова (Трусова)

20-летняя фигуристка Александра Игнатова (Трусова) ждет первенца, об этом сообщили источники «Спорт-Экспресса». Спортсменка пока не комментирует новости. Но журналисты сообщают, что именно из-за беременности она отказалась выступать в Баку. Вместо нее на лед вышла Алена Косторная.

Фото Личный аккаунт Александры Игнатовой (Трусовой), соцсети

Еще одним поводом для слухов стало и то, что в последнее время Трусова прекратила выполнять сложные элементы. Причина ограничения — медицинские показания.

Жизель Бюндхен

Модель Жизель Бюндхен готовится стать мамой в третий раз. Супермодель ждет малыша от нового избранника — 35-летнего личного тренера Хоакима Валенте. У иконы бразильской моды уже есть двое детей от брака с игроком в американский футбол Томом Брэди: 14-летний сын Бенджамин и 11-летняя дочь Вивиан.

Фото Личный аккаунт Жизель Бюндхен, соцсети

Венсан Кассель и Нара Баптиста

58-летний французский актер Венсан Кассель и его возлюбленная 28-летняя австралийская модель Нара Баптиста уже стали родителями в 2025 году. О радостном событии актер сообщил в социальных сетях. У пары родился сын. Малыш появился на свет 7 января, его назвали Каэтано.

Фото Личный аккаунт Нары Баптиста., соцсети

Для Касселя это уже четвертый ребенок, но первый сын. У него есть три дочери от двух бывших жен: Дева и Леони от Моники Беллуччи, а также Амазони от Тины Кунаки.