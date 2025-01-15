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Звезды которые станут родителями в 2025 году — беременные знаменитости
Жизнь и общество

Сегодня, 19:00

5 мин.

В ожидании чуда: какие звезды станут родителями в 2025 году

Мария Задорожная
Автор
В ожидании чуда: кто из звезд станет родителями в 2025 году.
Фото Личные аккаунты Александры Игнатовой (Трусовой), Анны Заворотнюк, Александра Петрова, соцсети
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Для некоторых звезд 2024 год завершился на особенной ноте: они узнали, что скоро станут родителями. Рассказываем, кого из знаменитостей ждет пополнение в семье в наступившем году.

Анна Заворотнюк

В 2025 году дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, впервые станет мамой. В декабре 2024 года она выложила в социальных сетях снимки с отдыха, на которых поклонники заметили округлившийся живот. Пол ребенка девушка пока держит в секрете.

Личный аккаунт Анны Заворотнюк
Фото Личный аккаунт Анны Заворотнюк, соцсети

О замужестве Анны Заворотнюк стало известно осенью 2022 года. Однако имя и личность избранника модель скрывает. Есть предположение, что тайным мужем девушки является миллионер Тимур Исмаилов.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

38-летняя актриса Меган Фокс ждет ребенка от уже бывшего парня — музыканта Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер). В личном блоге звезда опубликовала снимок с фотосессии, а также кадр положительного теста на беременность. Известно, что ранее Меган уже была беременна от Бэйкера, но случился выкидыш.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер.
Фото Presley Ann, Getty Images

Кроме того, малыш станет для Фокс четвертым ребенком, у нее уже есть трое сыновей от экс-супруга Брайана Остина Грина: Ной, Бодхи и Джорни.

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Александр Петров и Виктория Антонова

В сентябре 2023 года актер Александр Петров удивил общественность неожиданным событием — женился. Его избранницей стала Виктория Антонова. В декабре 2024 года пара обрадовала аудиторию фотографией. Жена Петрова показала округлившийся животик, нежно и коротко подписала снимок: «Ждем тебя».

Личный аккаунт Александра Петрова
Фото Личный аккаунт Александра Петрова, соцсети
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Лиза Моряк и Сарик Андреасян

Осенью прошлого года 29-летняя актриса Лиза Моряк сообщила поклонникам радостную новость. Они с мужем, 40-летним режиссером Сариком Андреасяном, ждут второго ребенка.

Личный аккаунт Лизы Моряк
Фото Личный аккаунт Лизы Моряк, соцсети

Известно, что у творческой пары будет девочка. Актриса активно делится сокровенными моментами в социальных сетях, рассказывает, как прошло очередное УЗИ, осмотр у доктора.

Дочь Эминема Хейли Джейд Скотт и Эван Макклинток

Дочь рэпера Эминема Хейли Джейд Скотт впервые станет мамой в 2025 году. Еще в прошлом году она выложила совместный снимок с мужем Эваном Макклинтоком в социальных сетях и нежно подписала его: «Станем мамой и папой в 2025-м».

Личный аккаунт Хейли Джейд Скотт
Фото Личный аккаунт Хейли Джейд Скотт, соцсети

Также девушка поделилась трогательным видео со своим отцом, где сообщила ему о беременности и подарила футболку с надписью «Дедушка».

Эминем с&nbsp;дочерью Хейли Джейд. Рэпер Эминем объявил, что впервые станет дедушкой

Светлана Светикова и Алексей Полищук

В декабре 2024 года 41-летняя певица Светлана Светикова опубликовала фото с изменившейся фигурой. Артистка сообщила, что готовится стать мамой в третий раз. У нее уже есть двое подрастающих детей: 11-летний Милан и 7-летний Кристиан.

Личный аккаунт Светланы Светиковой
Фото Личный аккаунт Светланы Светиковой, соцсети

Известно, что певица состоит в отношениях со звездой мюзиклов и фигуристом Алексеем Полищуком, который является отцом ее троих детей.

Карина Каспарянц

Осенью 2024 года блогер Карина Каспарянц сообщила, что ждет второго ребенка. Вместе с мужем Оскаром Маркаряном они не раз говорили, что мечтают о большой семье. Супруги сообщали, что задумываются о рождении пяти или хотя бы четырех общих детей до 35 лет. Известно, что пара устроила гендер-пати, у них будет девочка, ее назовут Моникой.

Карина Каспарянц
Фото Личный аккаунт Карины Каспарянц, соцсети

Александра Игнатова (Трусова)

20-летняя фигуристка Александра Игнатова (Трусова) ждет первенца, об этом сообщили источники «Спорт-Экспресса». Спортсменка пока не комментирует новости. Но журналисты сообщают, что именно из-за беременности она отказалась выступать в Баку. Вместо нее на лед вышла Алена Косторная.

Александра Трусова
Фото Личный аккаунт Александры Игнатовой (Трусовой), соцсети

Еще одним поводом для слухов стало и то, что в последнее время Трусова прекратила выполнять сложные элементы. Причина ограничения — медицинские показания.

Жизель Бюндхен

Модель Жизель Бюндхен готовится стать мамой в третий раз. Супермодель ждет малыша от нового избранника — 35-летнего личного тренера Хоакима Валенте. У иконы бразильской моды уже есть двое детей от брака с игроком в американский футбол Томом Брэди: 14-летний сын Бенджамин и 11-летняя дочь Вивиан.

Жизель Бюндхен
Фото Личный аккаунт Жизель Бюндхен, соцсети

Венсан Кассель и Нара Баптиста

58-летний французский актер Венсан Кассель и его возлюбленная 28-летняя австралийская модель Нара Баптиста уже стали родителями в 2025 году. О радостном событии актер сообщил в социальных сетях. У пары родился сын. Малыш появился на свет 7 января, его назвали Каэтано.

Личный аккаунт Нары Баптиста.
Фото Личный аккаунт Нары Баптиста., соцсети

Для Касселя это уже четвертый ребенок, но первый сын. У него есть три дочери от двух бывших жен: Дева и Леони от Моники Беллуччи, а также Амазони от Тины Кунаки.

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