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Богатырские игры 8 выпуск: где и когда смотреть
Богатырские игры

21 апреля, 19:30

1 мин.

Восьмую серию «Богатырских игр» покажут 27 апреля

Софья Калаченкова
Автор
Фото Пресс-служба СТС.
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В это воскресенье, 27 апреля, в 17.00 на телеканале СТС покажут восьмую серию «Богатырских игр». На этот раз в битву вступят участники из Кирова, Новосибирска, Владикавказа, Москвы, Брянска и даже гости из Замбии.

В этой серии сразиться за главный приз попробуют кировчанка Татьяна Кузнецова — чемпионка по бодибилдингу, мастер спорта международного класса по жиму лежа, кандидат в мастера спорта по хоккею, Алесандр Щелков — обладатель наград в соревнованиях по пауэрлифтингу и грэпплингу, а также Учредитель и Президент Федерации Многоборья ГТО Москвы Валерия Черток.

Чтобы побороться за главный приз реалити-шоу — 10 миллионов рублей и статус «Богатырь всея Руси», участники телепроекта съехались со всей России. В каждой серии реалити им готовят новые испытания в духе русских сказок. В финале лучшим из лучших придется пройти сложнейшую полосу препятствий — «Кудыкину гору».

&laquo;Богатырские игры&raquo;.На что участники «Богатырских игр» планируют потратить выигрыш

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