На что участники «Богатырских игр» планируют потратить выигрыш

Шоу «Богатырские игры» на СТС приближается к грандиозному финалу. «СЭ» выяснил, на что планируют потратить выигрыш яркие участники. Многие из них уже покинули телепроект, но разве мечтать вредно?

Влад Канопка

Исполнитель главной роли в сериале «Молодежка» предположил, что если бы победил, то отправился бы в поездку в экзотические страны: «Я бы потратил деньги на путешествие. Куда? Наверное, на острова в Азии — туда, где я еще не был. Возможно, в Индонезию».

Фото Пресс-служба СТС.

Натан

Артист лейбла Black Star Натан решил, что использует деньги для помощи тем, кто в них нуждается: «Мы с лейблом точно обсудим вопрос благотворительности и решим, какой фонд сейчас можно поддержать. Ну а потом — это музыка, дети и я сам».

Фото Пресс-служба СТС.

Иван Чебанов

Своими планами поделился и номер 75 — участник телепроекта «Голос» Иван Чебанов. «Я сейчас начал строить дом для семьи, — рассказал певец. — Мы уже купили землю, поэтому эти деньги пригодятся, чтобы реализовать все задачи, которых сейчас очень много. Это будет крутым вложением в наше загородное жилище».

Фото Пресс-служба СТС.

Виктория Яковенко

Виктория Яковенко — одна из самых сильных участниц шоу. Она — настоящая богатырша не только по спортивным навыкам, но и по личностным качествам. В свободное время девушка помогает в приюте для животных. На работе Виктория спасает жизни — она фельдшер скорой помощи.

Фото Пресс-служба СТС.

Физическая сила, по словам богатырши, пригождается ей ежедневно, ведь от машины к пациентам приходится переносить на себе кислородные баллоны, мониторы, носилки. Если она победит в «Богатырских играх», деньги планирует вложить в продвижение спорта среди детей и подростков. «Выигрыш я бы хотела потратить на развитие проекта для детей по силовому экстриму, потому что спорт важен не только для взрослых, но и для детей. Им важно показать правильный пример в жизни: что нужно развиваться, что спорт дает хорошие бонусы в учебе и работе», — рассказала Виктория.

А вы следите за шоу? Знаете, кто из этих участников еще в игре?