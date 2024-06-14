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10 тысяч кораблей: спин-офф Игра престолов — что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

1 мин.

Спин-офф «Игры престолов» под названием «10 тысяч кораблей» снова в работе

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Игра престолов»
Фото Кадр из сериала «Игра престолов»
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В своем блоге Джордж Мартин рассказал, что спин-офф «Игры престолов», получивший название «10 тысяч кораблей», снова находится в работе.

Планируется, что проект будет сосредоточен на королеве ройнаров Нимерии, которая смогла увести свой народ из Эссоса в Вестерос после войны с Валирией.

Пилотный эпизод напишет драматург Эбони Бут, которая в этом году получила Пулитцеровскую премию за пьесу Primary Trust.

Ранее пилотом занимался Брайан Хелгеленд, получивший «Оскар» за лучший адаптированный сценарий криминальной драмы «Секреты Лос-Анджелеса», но, похоже, его наработки для спин-оффа теперь неактуальны.

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