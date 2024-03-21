Max опубликовал два трейлера 2 сезона «Дома Дракона»

21 марта, 19:50
Max опубликовал сразу два трейлера второго сезона «Дома Дракона» — «Черный» и «Зеленый». Первый посвящен стороне Рейниры Таргариен в предстоящем конфликте, второй — стороне Алисенты Хайтауэр.
В трейлере нового сезона Рейнира рассуждает о вопросе преемничества и готовности сражаться ради возвращения былого величия.
«Дом дракона» — приквел «Игры престолов» — рассказывает о беспощадной войне за Железный трон между двумя ветвями дома Таргариенов. Первый сезон проекта вышел в августе 2022 года.
В сериале снялись Мэтт Смит (Деймон Таргариен), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Эмма Д'Арси (Рейнира Таргариен), Рис Иванс (Отто Хайтауэр), Стив Туссен (Корлис Веларион), Ив Бест (Рейенис Таргариен) Соноя Мидзуно (Мисария) и Фабьен Франкель (Кристон Коль).
Премьера второго сезона «Дома Дракона» пройдет 16 июня на HBO.