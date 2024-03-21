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2 сезон Дом Дракона: черный и зеленый трейлеры, дата выхода сериала
Фильмы и сериалы

21 марта, 19:50

1 мин.

Max опубликовал два трейлера 2 сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона».
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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Max опубликовал сразу два трейлера второго сезона «Дома Дракона» — «Черный» и «Зеленый». Первый посвящен стороне Рейниры Таргариен в предстоящем конфликте, второй — стороне Алисенты Хайтауэр.

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В трейлере нового сезона Рейнира рассуждает о вопросе преемничества и готовности сражаться ради возвращения былого величия.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов» — рассказывает о беспощадной войне за Железный трон между двумя ветвями дома Таргариенов. Первый сезон проекта вышел в августе 2022 года.

В сериале снялись Мэтт Смит (Деймон Таргариен), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Эмма Д'Арси (Рейнира Таргариен), Рис Иванс (Отто Хайтауэр), Стив Туссен (Корлис Веларион), Ив Бест (Рейенис Таргариен) Соноя Мидзуно (Мисария) и Фабьен Франкель (Кристон Коль).

Премьера второго сезона «Дома Дракона» пройдет 16 июня на HBO.

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