Max опубликовал два трейлера 2 сезона «Дома Дракона»

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Max опубликовал сразу два трейлера второго сезона «Дома Дракона» — «Черный» и «Зеленый». Первый посвящен стороне Рейниры Таргариен в предстоящем конфликте, второй — стороне Алисенты Хайтауэр.

В трейлере нового сезона Рейнира рассуждает о вопросе преемничества и готовности сражаться ради возвращения былого величия.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов» — рассказывает о беспощадной войне за Железный трон между двумя ветвями дома Таргариенов. Первый сезон проекта вышел в августе 2022 года.

В сериале снялись Мэтт Смит (Деймон Таргариен), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Эмма Д'Арси (Рейнира Таргариен), Рис Иванс (Отто Хайтауэр), Стив Туссен (Корлис Веларион), Ив Бест (Рейенис Таргариен) Соноя Мидзуно (Мисария) и Фабьен Франкель (Кристон Коль).

Премьера второго сезона «Дома Дракона» пройдет 16 июня на HBO.