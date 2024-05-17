Киллиан Мерфи появится в продолжении «28 дней спустя»

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Издание Deadline сообщает, что Киллиан Мерфи появится в продолжении «28 дней спустя». Один из руководителей Sony Pictures Том Ротман отметил, что возвращение актера будет необычным.

«В смысле, скажем так, персонаж растет», — объяснил Ротман.

Будущая картина, по словам Тома Ротмана, не станет буквальным продолжением фильмов «28 дней спустя» и «28 недель спустя».

Режиссером будущего постапокалиптического фильма ужасов выступит Дэнни Бойл. Главные роли в продолжении сыграют Рэйф Файнс, Джоди Комер и Аарон Тейлор-Джонсон.

Премьера фильма «28 дней спустя» пройдет 20 июня 2025 года.