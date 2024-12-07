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28 лет спустя фильм 2025: дата выхода — Киллиан Мерфи
Фильмы и сериалы

Сегодня, 00:45

1 мин.

Фильм «28 лет спустя» с Киллианом Мерфи получил дату выхода

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «28 дней спустя», реж. Дэнни Бойл / British Film Council, DNA Films
Фото Кадр из фильма «28 дней спустя», реж. Дэнни Бойл / British Film Council, DNA Films
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Картина «28 лет спустя» получила дату выхода — зомби-хоррор выйдет 20 июня 2025 года. Над проектом работают режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд, создатели оригинальной картины 2002 года «28 дней спустя». Киллиан Мерфи сыграл в нем главную роль Джима и повторит ее в новом фильме.

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Также в картине «28 лет спустя» снимаются Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер, Рэйф Файнс, Джек О'Коннелл, Эрин Келлиман, Чи Льюис-Парри, Эдвин Рюдинг и Нэйтан Холл.

Сюжет оригинального проекта сосредоточен на стремительно распространяющемся смертельном вирусе, превращающем людей в монстров.

Слоган фильма «28 лет спустя» — «Время ничего не лечит».

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