Стало известно, когда выйдет продолжение фильма «28 лет спустя»

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Издание Deadline сообщило, что продолжение фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла выйдет 16 января 2026 года. Картина получит название «28 лет спустя: Костяной храм» (28 Years Later: Bone Temple).

Режиссером проекта выступит Ниа ДаКоста, известная по фильмам «Марвелы» («Капитан Марвел 2») и «Кэндимену» 2020 года.

Ну а пока поклонники Дэнни Бойла находятся в ожидании премьеры картины «28 лет спустя», снятой на iPhone 15 Pro Max. Постапокалиптическая лента расскажет о мальчике, который отправится на поиски врача для своей умирающей матери. Премьера фильма пройдет 20 июня 2025 года.

Трейлер фильма «28 лет спустя»

