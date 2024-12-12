Появился трейлер фильма «28 лет спустя» с Киллианом Мерфи

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Sony Pictures Entertainment опубликовал трейлер постапокалиптического фильма ужасов «28 лет спустя» Дэнни Бойла. Сюжет продолжения фильма «28 дней спустя» сосредоточится на мальчике, который отправится на поиски врача для своей умирающей матери.

Картина «28 лет спустя» снималась на iPhone 15 Pro Max со специальными объективами. На данный момент лента Дэнни Бойла является самой дорогой из снятых на смартфон (на производство ушло 75 миллионов долларов).

Кто снялся в фильме «28 лет спустя»

В картине снялись Киллиан Мерфи, Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер, Рэйф Файнс, Джек О'Коннелл, Эрин Келлиман, Чи Льюис-Парри, Эдвин Рюдинг и Нэйтан Холл.

Трейлер фильма «28 лет спустя»

Когда выйдет фильм «28 лет спустя»

Мировая премьера картины «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года.