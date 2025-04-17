Вышел новый трейлер фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла

17 апреля, 15:35
Sony Pictures Entertainment опубликовал новый трейлер фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла. Сюжет постапокалиптической картины сосредоточен на мальчике, который отправится на поиски врача для своей умирающей матери. Вопреки предположениям зрителей, в сиквеле не появится Киллиан Мерфи.
В картине снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер, Рэйф Файнс, Джек О'Коннелл, Эмма Лейрд, Эрин КеллиманЭдвин Рюдинг, Кристофер Фулфорд, Ким Аллан и Гордон Александр.
Премьера фильма «28 лет спустя» пройдет 20 июня.