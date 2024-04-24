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7 дней 7 ночей фильм 2024: дата выхода и трейлер, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:05

1 мин.

Комедия «7 дней, 7 ночей» выйдет в российских кинотеатрах 16 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «7 дней, 7 ночей»
Фото Кадр из фильма «7 дней, 7 ночей»
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16 мая в российский прокат выйдет комедия «7 дней, 7 ночей». Режиссером проекта выступил Айк Кбеян («Агент 044: Операция Гарни»), а сценарий фильма написали Нарек Авагян («Агент 044: Операция Гегард») и Михаил Алексанянц, для которого картина «7 дней, 7 ночей» стала пробой пера.

По сюжету супруги Ольга и Сергей находятся на грани развода. Пытаясь спасти родительский брак, их дочь Настя покупает на подаренные деньги путевку в Армению для всей семьи.

В фильме снялись Зоя Бербер, Сергей Марин, Егор Николаенко, София Петрова, Арман Навасардян, Алина Баркалова, Юля Шарова, Армен Маргарян и Левон Арутюнян.

Фильм «7 дней, 7 ночей» будет доступна к просмотру в российских кинотеатрах с 16 мая.

Как я&nbsp;встретил ее&nbsp;маму, 2024. Комедия «Как я встретил ее маму» выйдет в российский прокат 9 мая

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