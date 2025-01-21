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75-й Берлинский кинофестиваль: программа — Ари, Голубая луна и другие
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:15

1 мин.

Стала известна программа 75-го Берлинского кинофестиваля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Голубая луна», реж. Ричард Линклейтер / Sony Pictures Classics
Фото Кадр из фильма «Голубая луна», реж. Ричард Линклейтер / Sony Pictures Classics
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75-й Берлинский кинофестиваль объявил программу. За Золотого и Серебряного медведей будут бороться 19 фильмов.

Основной конкурс

  • «Ари», реж. Леонор Серрай
  • «Голубая луна», реж. Ричард Линклейтер
  • «Безопасный дом», реж. Лионель Байер
  • «Мечты», реж. Мишель Франко
  • «Мечты (Секс и любовь)», реж. Даг Йохан Хеугерд
  • «Что природа говорит тебе», реж. Хон Сан-су
  • «Горячее молоко», реж. Ребекка Ленкевич
  • «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнул», реж. Мэри Бронштейн
  • «Континентальный ‘25», реж. Раду Жуде
  • «Послание», реж. Иван Фунд
  • «Дитя матери», реж. Джоанна Модер
  • «Голубая тропа», реж. Габриэль Маскаро
  • «Отражение в мертвом алмазе», реж. Хелен Каттет, Бруно Форзани
  • «Жить на этой земле», реж. Хо Мэн
  • «Временная метка», реж. Катерина Горностай
  • «Ледяная башня», реж. Люсиль Хадзихалилович
  • «Что знает Мариэль», реж. Фредерик Хамбалек
  • «Девушки на проводе», реж. Вивиан Кью
  • «Юнань», реж. Амир Фахер Эльдин

Когда пройдет 75-й Берлинский кинофестиваль

75-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 13 по 25 февраля.

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