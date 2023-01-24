77-летнего Никиту Михалкова выписали из больницы

Кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков был выписан из больницы, сообщает KP.RU.

Двусторонняя пневмония обернулась для 77-летнего Михалкова реанимацией и тяжелым состоянием. Однако, врачи смогли поставить на ноги знаменитого пациента.

Друг артиста Александр Адабашьян, который сейчас сам лежит в больнице, сегодня успел пообщаться с Михалковым.

«Да, мы созванивались сегодня утром, Никита Сергеевич еще не был уверен, но предполагал, что его выпишут. Конечно, он хотел уже домой. Думаю, об этом мечтает каждый находящийся в больнице — я еще не встречал человека, который бы умолял, чтобы его оставили», — приводит слова Адабашьяна KP.RU.