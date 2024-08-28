Сегодня, 28 августа стартовал 81-й Венецианский кинофестиваль. Председателем жюри стала французская актриса Изабель Юппер.
Фестиваль открыла картина Тима Бертона «Битлджус Битлджус».
Основная программа Венеции-2024
- «Бруталист» (Брэди Корбет);
- «Комната по соседству» (Педро Альмодовар);
- «Горная невеста» (Маура Дельперо);
- «Сицилийские письма» (Фабио Грассадония и Антонио Пьяцца);
- «Квир» (Лука Гуаданьино);
- «Любовь» (Даг Йохан Хеугеруд);
- «Апрель» (Деа Кулумбегашвили);
- «Орден» (Джастин Курзель);
- «Мария» (Пабло Ларраин);
- «Три подруги» (Эммануэль Муре);
- «Убейте жокея» (Луис Ортега);
- «Джокер: Безумие на двоих» (Тодд Филлипс);
- «Малышка» (Халина Рейн);
- «Я все еще здесь» (Вальтер Саллес);
- «Дива будущего» (Джулия Луиза Штайгервальт);
- «Урожай» (Афина Рахель Цангари);
- «Молодость (Возвращение домой)» (Ван Бин);
- «Глаза незнакомца» (Йео Сью Хуа);
- «Поле боя» (Джанни Амелио);
- «И дети после них» (Зоран и Людовик Букерма);
- «Тихий сын» (Дельфин и Мюриэль Кулен);
Закрытие Венецианского фестиваля пройдет 7 сентября.