Драма «9 секунд» с Дмитрием Певцовым выйдет 26 сентября

26 сентября в российский прокат выйдет картина «9 секунд». Режиссером проекта выступил Олег Штром («Нахимовцы»), а сценарий фильма написала Марина Довгер («Эйфориум»).

Действие проекта разворачивается в 2010 году. По сюжету на эсминце «Быстрый» произошел прорыв топливного трубопровода с мазутом, что привело к короткому замыканию и пожару. Матрос Алдар решает противостоять огню и пытается спасти 348 человек, находящихся на борту.

В драме снялись Бато Шойнжонов, Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский, Алексей Кирсанов, Олег Бабуев, Солбон Субботин, Надежда Мунконова, Арюна Цыденова, Александра Шабалина и Баир Базаров.