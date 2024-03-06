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Адам и Ева 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

6 марта, 17:25

1 мин.

Фантастическая комедия «Адам и Ева» выйдет в прокат 7 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Адам и Ева».
Фото Кадр из фильма «Адам и Ева»
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7 марта в российский прокат вышел фильм «Адам и Ева». Режиссером проекта выступил Илья Фарфель («Короче»), а сценарий картины написал Сергей Калужанов («Ничего не бойся, я с тобой»).

По сюжету «Адама и Евы» единственные оставшиеся люди в огромном городе (а возможно, и на всей планете) после решения бытовых проблем начинают задаваться экзистенциальными вопросами. Например, как возродить человечество, если они не нравятся друг другу.

В фильме снялись Дмитрий Чеботарев, Полина Максимова, Николай Добрынин и Валентина Мазунина.

Картина «Адам и Ева» выйдет в российских кинотеатрах 7 марта.

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