Фантастическая комедия «Адам и Ева» выйдет в прокат 7 марта

7 марта в российский прокат вышел фильм «Адам и Ева». Режиссером проекта выступил Илья Фарфель («Короче»), а сценарий картины написал Сергей Калужанов («Ничего не бойся, я с тобой»).

По сюжету «Адама и Евы» единственные оставшиеся люди в огромном городе (а возможно, и на всей планете) после решения бытовых проблем начинают задаваться экзистенциальными вопросами. Например, как возродить человечество, если они не нравятся друг другу.

В фильме снялись Дмитрий Чеботарев, Полина Максимова, Николай Добрынин и Валентина Мазунина.

Картина «Адам и Ева» выйдет в российских кинотеатрах 7 марта.