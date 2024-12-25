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Адам Маккей назвал киномюзикл Злая радикальным проектом, который могут запретить
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:45

1 мин.

Адам Маккей назвал киномюзикл «Злая» радикальным проектом, который могут запретить

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме запада», реж. Джон М. Чу / Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме запада», реж. Джон М. Чу / Universal Pictures
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В своих соцсетях режиссер Адам Маккей («Не смотрите наверх») назвал киномюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» одним из самых радикальных масштабных проектов всех времен.

«На чистом уровне повествования первую часть «Злой» можно назвать одним из самых радикальных проектов крупной голливудской студии из когда-либо созданных», — считает Маккей. — «Я знаю, что вторая часть в этом вопросе немного отступает назад, но первая открыто говорит о радикализации перед лицом карьеризма, фашизма и пропаганды».

По мнению постановщика, то, что подобный фильм смог выйти на экране сейчас, поразительно. Адам Маккей также предположил, что через несколько лет мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» могут запретить.

«Не удивлюсь, если фильм запретят через 3-5 лет», — отметил режиссер.

Первая часть мюзикла «Злая» показала мощный старт в мировом прокате, собрав только за первые выходные 164 миллиона долларов.

Премьера продолжения картины Джона М. Чу пройдет 21 ноября 2025 года.

&laquo;Злая: Сказка о&nbsp;ведьме запада&raquo;: что известно о&nbsp;мюзикле с&nbsp;Арианой Гранде и&nbsp;Синтией Эриво. «Злая: Сказка о ведьме Запада»: что известно о мюзикле с Арианой Гранде и Синтией Эриво

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