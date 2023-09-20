Adult Swim представил вступительные титры седьмого сезона «Рика и Морти»

На канале Adult Swim опубликовали вступительную заставку седьмого сезона мультсериала «Рик и Морти».

Персонажам, как обычно, скучать не приходится: они переживают погони, встречу с зомби и даже едут с горы на собственных языках.

В продолжении проекта не участвует соавтор шоу Джастин Ройланд. После обвинения в насилии Adult Swim завершила сотрудничество с ним. Позже со сценариста были сняты обвинения, но к работе над мультсериалом он не вернулся.

В седьмом сезоне «Рика и Морти» будет десять эпизодов, премьера — 15 октября.