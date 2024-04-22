Дата выхода 3 сезона сериала «Акапулько»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 18:55
1 мая на платформе Apple TV+ пройдет премьера третьего сезона сериала «Акапулько». Действие проекта разворачивается в 1984 году. По сюжету главный герой исполняет свою мечту, устроившись на работу в самый популярный курортный отель Акапулько. Однако со временем персонажу приходится столкнуться с обратной стороной своей новообретенной должности.
В сериале снялись Эухенио Дербес, Энрике Аррисон, Фернандо Карса, Ванесса Бауче, Рехина Рейносо, Корд Оверстрит, Джессика Коллинз, Дамиан Алькасар, Камила Перес и Рафаэль Алехандро.
|1 серия
|1 мая
|2 серия
|1 мая
|3 серия
|8 мая
|4 серия
|15 мая
|5 серия
|22 мая
|6 серия
|29 мая
|7 серия
|5 июня
|8 серия
|12 июня
|9 серия
|19 июня
|10 серия
|26 июня