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Акапулько 3 сезон: дата выхода серий, трейлер, где смотреть, актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:55

1 мин.

Дата выхода 3 сезона сериала «Акапулько»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Акапулько».
Фото Кадр из сериала «Акапулько»
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1 мая на платформе Apple TV+ пройдет премьера третьего сезона сериала «Акапулько». Действие проекта разворачивается в 1984 году. По сюжету главный герой исполняет свою мечту, устроившись на работу в самый популярный курортный отель Акапулько. Однако со временем персонажу приходится столкнуться с обратной стороной своей новообретенной должности.

В сериале снялись Эухенио Дербес, Энрике Аррисон, Фернандо Карса, Ванесса Бауче, Рехина Рейносо, Корд Оверстрит, Джессика Коллинз, Дамиан Алькасар, Камила Перес и Рафаэль Алехандро.

Расписание релиза эпизодов 3 сезона сериала «Акапулько»

1 серия 1 мая
2 серия 1 мая
3 серия 8 мая
4 серия 15 мая
5 серия 22 мая
6 серия 29 мая
7 серия 5 июня
8 серия 12 июня
9 серия 19 июня
10 серия 26 июня
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