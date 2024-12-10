Актер Марк Эйдельштейн попал в список самых стильных людей 2024 года

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Марк Эйдельштейн оказался в списке самых стильных людей 2024 года по версии журнала The New York Times. В этот же топ попали Дэниэл Крэйг, Деми Мур, Бейонсе и карликовый бегемот Му Денг.

В публикации отметили, что Марка Эйдельштейна называли русским Тимоти Шаламе и что он может быть известен по победившей на Каннском кинофестивале «Аноре».

Другими яркими работами актера можно назвать сериалы «Смычок», «Монастырь» и картину «Сто лет тому вперед».

Ранее стало известно, что Марк Эйдельштейн снимется во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит».