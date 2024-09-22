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Актер «Молодежки» Денис Никифоров выразил мнение о том, как нужно было преподнести новые серии зрителям

Сегодня, 14:00

1 мин.

Актер «Молодежки» Никифоров — о новых сериях: «Либо вы продолжаете, либо не мните сиси»

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Актер «Молодежки» Денис Никифоров, не участвующий в продолжении сериала, в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил мнение о том, как нужно было преподнести новые серии зрителям.

— Новый сезон «Молодежки» выйдет в конце года. Будете смотреть?

— Я там не участвую, но смотреть, конечно, буду.

— Во время съемки вам не звонили посоветоваться на счет той или иной сцены?

— Я не знаю, что они там написали, я скудно знаю сценарий, поскольку я его не читал. Но мне его, собственно, и не прислали.

— Как вам идея продолжить сериал?

— СТС затеял ребрендинг, но нужно было объяснить или рассказать зрителю, что, допустим, сейчас мы начнем снимать по 16 серий про каждого игрока: про Антипова, затем расскажем про Макеева. Но ничего не объяснили. Я так понимаю, что они показали первые две серии, вроде, говорят, ничего. Пусть снимают, просто странно все это. Либо вы продолжаете, либо не мните сиси.

Анна Бирюкова

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