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Актерище сериал 2025: дата выхода серий и расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:00

1 мин.

«Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Актерище», реж. Дмитрий Невзоров / KION
Фото Кадр из сериала «Актерище», реж. Дмитрий Невзоров / KION
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На платформе KION вышло пять эпизодов сериала «Актерище». Комедия Дмитрия Невзорова («Дядя Леша») рассказывает о противостоянии суперзвезды современного кино Славы Третьякова и принципиального блогера-кинокритика Никиты Кисляка.

Кто снялся в сериале «Актерище»

В проекте снялись Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко, Жаргал Бадмацыренов, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев, Алексей Лузин, Марк Брутман и Александра Казимирова.

Трейлер сериала «Актерище»

Расписание релиза эпизодов сериала «Актерище»

1 серия 1 апреля
2 серия 1 апреля
3 серия 4 апреля
4 серия 11 апреля
5 серия 18 апреля
6 серия 25 апреля
7 серия 2 мая
8 серия 3 мая
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