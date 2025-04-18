«Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 13:00
На платформе KION вышло пять эпизодов сериала «Актерище». Комедия Дмитрия Невзорова («Дядя Леша») рассказывает о противостоянии суперзвезды современного кино Славы Третьякова и принципиального блогера-кинокритика Никиты Кисляка.
В проекте снялись Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко, Жаргал Бадмацыренов, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев, Алексей Лузин, Марк Брутман и Александра Казимирова.
|1 серия
|1 апреля
|2 серия
|1 апреля
|3 серия
|4 апреля
|4 серия
|11 апреля
|5 серия
|18 апреля
|6 серия
|25 апреля
|7 серия
|2 мая
|8 серия
|3 мая