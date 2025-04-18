«Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко: расписание релиза эпизодов

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На платформе KION вышло пять эпизодов сериала «Актерище». Комедия Дмитрия Невзорова («Дядя Леша») рассказывает о противостоянии суперзвезды современного кино Славы Третьякова и принципиального блогера-кинокритика Никиты Кисляка.

Кто снялся в сериале «Актерище»

В проекте снялись Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко, Жаргал Бадмацыренов, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев, Алексей Лузин, Марк Брутман и Александра Казимирова.

Трейлер сериала «Актерище»

Расписание релиза эпизодов сериала «Актерище»